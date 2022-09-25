25 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • FETÖ firarisi Enes Kanter Yunanistan’a sahip çıktı: Erdoğan’ın sözleri kabul edilemez

FETÖ firarisi Enes Kanter Yunanistan’a sahip çıktı: Erdoğan’ın sözleri kabul edilemez

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, bir Yunan televizyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı BM'de yaptığı konuşma üzerinden hedef aldı.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 02:14
Takip Et

FETÖ firarisi Enes Kanter Yunanistan’a sahip çıktı: Erdoğan’ın sözleri kabul edilemez

FETÖ firarisi Enes Kanter Yunanistan’a sahip çıktı: Erdoğan’ın sözleri kabul edilemez
+
Aa
-

FETÖ'cü Enes Kanter, Yunan televizyonunda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında Yunanistan'a tepki göstererek, "Biz Aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken, Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi mülteci mezarlığına çevirmektedir" demişti.

"ERDOĞAN GERÇEKLERİ ÇARPITIYOR"

Fethullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fethullah Gülen’in “manevi oğlum” dediği FETÖ firarisi Enes Kanter, Yunanistan medyasından Alpha TV'ye yaptığı açıklamalarda Erdoğan'ın gerçekleri çarpıttığını söyleyerek Yunanistan'ın mültecilere kollarını açtığını ifade etti.

Kanter, şu ifadeleri kullandı:

"BENİM TÜRKİYE'MDE DEMOKRASİ YOK"

"Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de Yunanistan hakkında söyledikleri kabul edilemez. İnsan haklarına saygı göstermiyor. Türkiye'de çok sayıda siyasi tutsak var. Benim Türkiye'mde demokrasi yok. O bunların hiçbirinden bahsetmiyor ama Yunanistan'dan bahsediyor. Bana göre Yunan halkı ve Yunanistan, tüm göçmenlere kollarını açtı ve onları sıcak bir şekilde karşıladı"

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
1
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
2
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
﻿A Milli Takımın yeni teknik direktörünü açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı
3
﻿A Milli Takımın yeni teknik direktörünü açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı
﻿A Milli Takımın yeni teknik direktörünü açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı
﻿‘Ekselansları’ son kez korta çıktı! Roger Federer tenise veda etti
4
﻿‘Ekselansları’ son kez korta çıktı! Roger Federer tenise veda etti
﻿‘Ekselansları’ son kez korta çıktı! Roger Federer tenise veda etti
﻿Akşener 'O şerefsize gereğini yapamadım' dedi ve dört kez üst üste özür diledi
5
﻿Akşener 'O şerefsize gereğini yapamadım' dedi ve dört kez üst üste özür diledi
﻿Akşener 'O şerefsize gereğini yapamadım' dedi ve dört kez üst üste özür diledi
﻿İmamdan ‘kadınlar üniversitede okumasın’ çıkışı: Hanımların pantolon giymesi haramdır
6
﻿İmamdan ‘kadınlar üniversitede okumasın’ çıkışı: Hanımların pantolon giymesi haramdır
﻿İmamdan ‘kadınlar üniversitede okumasın’ çıkışı: Hanımların pantolon giymesi haramdır
﻿Son ankete tek bir parti damga vurdu. AKP mum gibi eriyor
7
﻿Son ankete tek bir parti damga vurdu. AKP mum gibi eriyor
﻿Son ankete tek bir parti damga vurdu. AKP mum gibi eriyor
﻿Nijerya'da camiye silahlı saldırı: 18 ölü
﻿Nijerya'da camiye silahlı saldırı: 18 ölü
﻿Nijerya'da camiye silahlı saldırı: 18 ölü
﻿Kars'ta feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı
﻿Kars'ta feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı
﻿Kars'ta feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı
﻿Ahmet Özhan Cerrahi Tekkesi’nin yeni lideri oldu
﻿Ahmet Özhan Cerrahi Tekkesi’nin yeni lideri oldu
﻿Ahmet Özhan Cerrahi Tekkesi’nin yeni lideri oldu
﻿Yol çalışmasında yer altı mağarası bulundu
﻿Yol çalışmasında yer altı mağarası bulundu
﻿Yol çalışmasında yer altı mağarası bulundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.