FETÖ firarisi Enes Kanter Yunanistan’a sahip çıktı: Erdoğan’ın sözleri kabul edilemez

FETÖ'cü Enes Kanter, Yunan televizyonunda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında Yunanistan'a tepki göstererek, "Biz Aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken, Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi mülteci mezarlığına çevirmektedir" demişti.

"ERDOĞAN GERÇEKLERİ ÇARPITIYOR"

Fethullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fethullah Gülen’in “manevi oğlum” dediği FETÖ firarisi Enes Kanter, Yunanistan medyasından Alpha TV'ye yaptığı açıklamalarda Erdoğan'ın gerçekleri çarpıttığını söyleyerek Yunanistan'ın mültecilere kollarını açtığını ifade etti.

Kanter, şu ifadeleri kullandı:

"BENİM TÜRKİYE'MDE DEMOKRASİ YOK"

"Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de Yunanistan hakkında söyledikleri kabul edilemez. İnsan haklarına saygı göstermiyor. Türkiye'de çok sayıda siyasi tutsak var. Benim Türkiye'mde demokrasi yok. O bunların hiçbirinden bahsetmiyor ama Yunanistan'dan bahsediyor. Bana göre Yunan halkı ve Yunanistan, tüm göçmenlere kollarını açtı ve onları sıcak bir şekilde karşıladı"