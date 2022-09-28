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  • MGK sonrası kritik açıklama. Yunanistan'ı teşvik edenler aklıselime davet edildi

MGK sonrası kritik açıklama. Yunanistan'ı teşvik edenler aklıselime davet edildi

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MGK toplantısı sona erdi.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 20:56
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MGK sonrası kritik açıklama. Yunanistan'ı teşvik edenler aklıselime davet edildi

MGK sonrası kritik açıklama. Yunanistan'ı teşvik edenler aklıselime davet edildi
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Toplantı sonrası yayınlanan MGK bildirisinde Yunanistan'ın provokatif adımlarıyla ilgili "Uluslarası hukuk ve antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmeye yönelik çağrılarımıza rağmen hukuk dışı uygulamalarından vazgeçmeyen Yunanistan'ın bilhassa son dönemde artan kışkırtıcı eylemleri tüm ayrıntılarıyla ele alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada "Gayriaskeri statüdeki adaların silahlandırılması konusunda Yunanistan'ı teşvik eden çevreler aklıselime davet edilmiştir." denildi.

Toplantıda, ağustos ayındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı kararları ile göreve getirilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ilk kez yer aldı.

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Poyraz
28.09.2022 22:14
Bunu adalar elden gitmeden açıklayacaktınız atı alan Üsküdarı geçmiş geçmiş olsun  
 
Yurttas
28.09.2022 21:58
Adalar elden gitmis kritik aciklama akilli olun  
 
Abbas
28.09.2022 21:53
Etmezlerse ne yapacaksınız, onu söyleyin  
 
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