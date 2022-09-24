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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkçe tweet

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim sürerken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçoktakis'ten Türkçe tweet geldi. Miçotakis, "Gelin beraber, karşılıklı saygı ve işbirliği içinde ve uluslararası hukukun çerçevesinde ileriye doğru adım atalım" dedi.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 14:52
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkçe tweet paylaşımı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkçe tweet
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Son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik karşılıklı açıklamalarla tırmanırken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçoktakis, Türkçe paylaşımlarda bulundu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçoktakis, Türkçe paylaşım yaparak gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu. Miçoktakis, "Biz düşman değiliz. Biz komşuyuz ve aramızdaki dostluk ilişkilerine çok önem veririz" ifadelerini kullandı. 

Birleşmiş Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın Türkiye ile ilgili bölümünü Türkçe olarak hem yazılı, hem de Türkçe altyazılı videoyla yayınlayan Miçotakis, "Yunanistan Türkiye’yi tehdit etmiyor" dedi.

Hem Ankara'ya hem de Türk halkına seslendiğini belirtirken "Biz düşman değiliz" ifadelerini kullanan Miçotakis, "Biz komşuyuz ve aramızdaki dostluk ilişkilerine çok önem veririz" diye devam etti. 

Gerilim düşürülmesi çağrısında bulunan Yunanistan Başbakanı, "Her iki tarafta da büyük çoğunluk, ne anlaşmazlık ne de çatışmayı ister. Gelin beraber, karşılıklı saygı ve işbirliği içinde ve uluslararası hukukun çerçevesinde ileriye doğru adım atalım" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Miçotakis, resmi hesabından konuşmasının Türkiye ile ilgili kısmını da Türkçe altyazı ile paylaştı.

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