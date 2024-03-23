ABD’nin gizemli mesajı ortaya çıktı! Rusya bu olayı konuşuyor… 2 hafta önce yanlış anladılar

Moskova’daki bir konser salonunda maskeli saldırganlar tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı, büyük bir şaşkınlık yarattı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), saldırıda en az 143 kişinin öldüğünü ve 100’den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırının sorumluluğunu terör örgütü IŞİD üstlendi.

IŞİD, saldırıyı Telegram kanalı üzerinden üstlenmiş olsa da, örgütün geçmişte ilgisiz saldırıları da üstlendiği biliniyor. Rusya’daki bazı yetkililer, saldırının arkasında Ukrayna’nın olabileceğini öne sürerken, Ukrayna bu iddiaları kesin bir dille reddetti.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, saldırıda Ukrayna’nın bir rolü olduğuna dair bir kanıt olmadığı ifade edildi.

Batı medyası, ABD’nin iki hafta önce yaptığı uyarıyı hatırlatarak, ABD’nin Rusya’daki vatandaşlarını “Moskova’daki toplu etkinliklerin, konserlerin hedef alınabileceği” konusunda uyardığını belirtti.

ABD’nin ardından İngiltere de benzer bir uyarı yaparak vatandaşlarını toplu etkinliklerden uzak durmaları konusunda uyardı.

Rus medyası, ABD ve İngiltere’nin uyarılarına tepki gösterirken, Russia Today’in genel yayın yönetmeni Margarita Simonyan, “Eğer somut bilginiz varsa, bunu istihbarat servisleri aracılığıyla paylaşmanız gerekir. Aksi takdirde bu, suç ortaklığına girer” şeklinde bir açıklama yaptı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, IŞİD’in saldırı hazırlığına ilişkin ABD’nin elinde istihbarat bulunuyordu.

Güvenlik kaynakları, ABD ajanslarına yaptıkları açıklamalarda, saldırının arkasında IŞİD’in olduğundan “şüphe duymamak” gerektiğini belirttiler.

Wall Street Journal, Moskova’daki ABD Büyükelçiliği’nin 7 Mart’ta şifreli bir mesaj yayınlayarak vatandaşlarını konser mekanlarından uzak durmaları konusunda uyardığını vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD’nin gizli uyarısını tehdit ve şantaj olarak değerlendirdi. Gazete, uyarının paylaşılma nedeninin ‘yabancı hükümetleri uyarmak için uzun süredir uygulanan bir politika’ olduğunu ve bu istihbaratın Rus yetkililere olası bir saldırıyı önlemek için yeterli zaman sağlayabileceğini öne sürdü.

ABD, güvenilir ve spesifik bilgiye sahip olduğunda, yaklaşan bir saldırı hakkında ABD vatandaşlarını ve diğer potansiyel kurbanları uyarmakla yükümlüdür. WSJ, ABD’nin potansiyel terörist faaliyetlere ilişkin uyarılarını rutin olarak müttefikleri ve ortaklarıyla paylaştığını, bazen potansiyel rakipleri bile uyardığını belirtti.

New York Times, ABD Büyükelçiliği’nin 7 Mart’ta yayınladığı uyarının, gerçekleşen saldırıyla ilgili olduğunu iddia etti. NYT, ABD’li yetkililerin, Rusya’nın saldırıdan Ukrayna’yı sorumlu tutabileceğinden endişe ettiklerini de ekledi.