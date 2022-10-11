Erdoğan Alternatifleri değerlendiririz demişti. ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı için yeni karar

ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye savaş uçağı satışını zorlaştıracak yasa değişikliği önergesini 15 Temmuz 2022'de kabul etmişti. Değişiklik önergesinin Senato versiyonunda ise Türkiye'ye karşı bulunan 2 madde kaldırıldı.

Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'ndaki iki maddede, Türkiye'ye F-16 satışı için, "ABD Başkanı'nın satışın ABD'nin ulusal çıkarına olduğunu onaylaması" ve "F-16'ların Türkiye tarafından Yunanistan toprakları üzerindeki uçuşlarda kullanılmaması için somut adımlar atılması" şartları yer alıyordu.

Senato'ya sunulan versiyonda ise, bu iki madde kaldırıldı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları söylemişti:

"Dünyada bunun da alternatifleri var. Biz nasıl Patriotlarla ilgili ihtiyaçlarımız karşılanmayınca S400'leri nasıl aldıysak, F16 ihtiyacımız giderilmezse bu ihtiyacı giderecek çok ülke var."