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Erdoğan'ın ABD ziyareti sonrası Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken F-16 açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'den alınması planlanan F-16 savaş uçaklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, “Kullanmayacağımız bir ürünü niye alalım?” şeklinde konuştu.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 19:30
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ziyareti kapsamında F-16 uçaklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu

Erdoğan'ın ABD ziyareti sonrası Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken F-16 açıklaması
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul Görüşmeleri kapsamında ABD'de bir dizi diplomasi trafiği yürüttü.

Çavuşoğlu New York'ta ABD temaslarını değerlendirdiği canlı yayımlanan konuşmasında bir soru üzerine, "F-16 konusunda elimizi kolumuzu bağlayan bir anlaşma içinde olmayız... bir kısıtlama getirilmesi kabul edilebilir değil. Kullanamayacağımız ürünü niye alalım?" dedi.

Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma füzeleri nedeniyle yeni nesil F-35 savaş uçağı ortak üretim ve satın alma programından çıkarılan Türkiye, bunun üzerine ABD'den 40 yeni F-16 savaş uçağı ve yaklaşık 80 modernizasyon kiti almak istediğini ABD'ye iletmişti.

“MÜZAKERELER NORMAL SEYRİNDE DEVAM EDİYOR”

F16’ya yönelik soruyu yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, “Şu anda süreç normal işliyor. Kongreden gelen bazı sesler sebebiyle ister istemez herkes engel mi çıkacak ya da işte şart mı olacak diye soruyor. Ama teknik düzeydeki müzakereler normal seyrinde devam ediyor. Yönetimin bu konudaki kararlılıkla devam ediyor. Blinken yaptığımız görüşmede bunu söyledi” dedi

 Bakan Çavuşoğlu açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Kongrede bazı çatlak sesler geldi. O kongreden bir karar çıktı ama bağlayıcı bir kanun değil. Kongre düzeyinde temaslarımız devam ediyor. Sayın Volkan Bozkır ve Efkan Ala temaslarını sürdürüyor. Bu görüşmelerde de önemli senatörler F16’ların Türkiye’ye verilmesi konusunda güçlü destek veriyor.“

“ELİMİZİ KOLUMUZU BĞALAYAN BİR ANLAŞMA İÇİNDE OLMAYIZ”

“Yönetime şunu söylüyoruz, ‘bizim elimizi kolumuzu bağlayan bir anlaşma içinde biz olmayız’ Biz F16’yı alacağız, şöyle kullan böyle kullan. Bir NATO üyesinin bir diğer NATO üyesine böyle kısıtlama getirmesi zaten kabul edilir bir şey değil. Bazı lobilerin Yunan Lobisinin, Ermeni lobisinin buna karşı çıktığını, engellemeye çalıştığını biliyoruz. Türkiye’ye verilmesi konusunda destek veren lobilerin olduğu da bir gerçek” açıklamasını yaptı.

“KULLANAMAYACAĞIMIZ BİR ÜRÜNÜ NİYE ALALIM”

ABD’nin şartlı bir satış öne sürmesi durumunda Türkiye’nin F16’ları almaktan vazgeçip geçmeyeceğine yönelik soruya “Şartlı bir anlaşmanın içinde biz olmayız dedik. Kullanamayacağımız bir ürünü niye alalım” dedi.

ERDOĞAN OLUMLU İZLENİM EDİNDİĞİNİ BELİRTMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu hafta ABD'li senatörlerle yaptığı görüşmelerde Türkiye'nin F-16 savaş uçakları satın alma talebi hakkında "olumlu" izlenim edindiğini söyledi.

 

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Başbuğ Atatürk
23.09.2022 20:09
Büyük Atatürk 15 yılda 5 ayrı modelde motoruna kadar yerli milli savaş uçağı üretmeyi başarmıştı  
 
BORIS
23.09.2022 19:48
KENDI UCAGIMIZI YAPMAMIZ SART MASRAFTAN KACINILMASIN BIZ BASARABILECEK KABILIYETINE SAHIP BIR ULKEYIZ VE BUNU BASARABILIRIZ ... KOSTEK ENGEL OLUNMASIN ...  
 
Vecdi Ateş
23.09.2022 19:41
Mecbur değiliz, almayın. Fransa, Rusya, Çin, hata K.Kore de daha iyi, daha güçlü ve ucuz savaş uçağı var. Japonya veya G.Kore ile ortak savaş uçakları üretebiliriz.  
 
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