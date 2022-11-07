7 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Kritik görüşme. ABD'li heyet sessiz sedasız Türkiye'ye geldi

Kritik görüşme. ABD'li heyet sessiz sedasız Türkiye'ye geldi

Milli Savunma Bakanı açıkladı. ABD heyeti sessiz sedasız Türkiye'ye geldi. Türkiye-ABD üst düzey savunma grubu toplantısı Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılıyor. Toplantının en önemli konusu F-16'lar olacak

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 16:39
Takip Et

ABD'li heyet sessiz sedasız Türkiye'ye geldi.Kritik görüşme

Kritik görüşme. ABD'li heyet sessiz sedasız Türkiye'ye geldi
+
Aa
-

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sosyal medya hesabında Türkiye'ye üst düzey ABD heyetinin geldiğini açıkladı. Türkiye için masadaki en önemli konu F-16'lar olacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan "F-16'ları alamazsak başımızın çaresine bakarız"demişti. Türk Hava Kuvvetleri'nin elindeki F-16'ların modernize edilmesi ve Blok 70 seviyesine çıkarılması gerekiyor. Bakan Hulusi Akar sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi

"Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı bugün Millî Savunma Bakanlığında yapılıyor." 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Abbas
7.11.2022 17:04
NATO üyeliğine olur dedik, bakın yedek parçayı da vermezseniz, Reis Putin de alır, size yalah der ??  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
1
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
2
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
3
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
4
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
5
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
6
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
7
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
﻿Eski otomobillerde bulunan intihar kapısı nedir? İlk intihar kapısı nasıl oluştu
﻿Eski otomobillerde bulunan intihar kapısı nedir? İlk intihar kapısı nasıl oluştu
﻿Eski otomobillerde bulunan intihar kapısı nedir? İlk intihar kapısı nasıl oluştu
﻿Fenerbahçe'nin UEFA'daki rmuhtemel rakibi belli oldu
﻿Fenerbahçe'nin UEFA'daki rmuhtemel rakibi belli oldu
﻿Fenerbahçe'nin UEFA'daki rmuhtemel rakibi belli oldu
﻿BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'İklim Dayanışma Paktı' kurulması çağrısı
﻿BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'İklim Dayanışma Paktı' kurulması çağrısı
﻿BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'İklim Dayanışma Paktı' kurulması çağrısı
﻿Erdoğan törende konuşuyor
﻿Erdoğan törende konuşuyor
﻿Erdoğan törende konuşuyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.