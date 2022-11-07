Kritik görüşme. ABD'li heyet sessiz sedasız Türkiye'ye geldi

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sosyal medya hesabında Türkiye'ye üst düzey ABD heyetinin geldiğini açıkladı. Türkiye için masadaki en önemli konu F-16'lar olacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan "F-16'ları alamazsak başımızın çaresine bakarız"demişti. Türk Hava Kuvvetleri'nin elindeki F-16'ların modernize edilmesi ve Blok 70 seviyesine çıkarılması gerekiyor. Bakan Hulusi Akar sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi

"Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı bugün Millî Savunma Bakanlığında yapılıyor."