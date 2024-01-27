Abdülkadir Ömür'ün yeni takımı belli oldu

Trabzonspor'da sürpriz bir kararla kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür'ün Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile anlaştığı öğrenildi.

Hull City'in Abdülkadir'in bonservisi için de Trabzonspor'a 6 milyon euro ödeyeceği ileri sürüldü.

Abdülkadir Ömür'ün hafta başında İngiltere'ye gideceği ve yeni sözleşmesine imza atacağı belirtildi.

Trabzonspor'un alt yapısından yetişen 24 yaşındaki oyuncu, 2017-2018 sezonundan bu yana A takımda forma giyiyordu.

Bu sezon 17 maçta forma giyen Abdülkadir Ömür 6 gol attı.

