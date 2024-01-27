Abdülkadir Ömür'ün yeni takımı belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Abdülkadir Ömür'ün yeni takımı belli oldu
Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür'ün yeni takımıyla anlaştığı belirtildi.

Trabzonspor'da sürpriz bir kararla kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür'ün Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile anlaştığı öğrenildi.

Hull City'in Abdülkadir'in bonservisi için de Trabzonspor'a 6 milyon euro ödeyeceği ileri sürüldü.

Abdülkadir Ömür'ün hafta başında İngiltere'ye gideceği ve yeni sözleşmesine imza atacağı belirtildi.

Trabzonspor'un alt yapısından yetişen 24 yaşındaki oyuncu, 2017-2018 sezonundan bu yana A takımda forma giyiyordu.

Bu sezon 17 maçta forma giyen Abdülkadir Ömür 6 gol attı.

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