Doncic tarihe geçti. Attığı sayıyı görenler gözlerine inanamadı

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Doncic tarihe geçti. Attığı sayıyı görenler gözlerine inanamadı
Dallas Maverick’in Sloven yıldızı Luka Doncic, Atlanta Hawks’a karşı oynadığı maçta NBA tarihine geçti.

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA); Dallas Maverick’in yıldızı Luka Doncic tarihi bir performans ortaya koydu.
Sloven basketbolcu; Atlanta Hawks'a karşı 148-143 galip geldikleri maçta 73 sayı üretti ve maçı 10 ribaund ve 7 asist ile tamamladı.
24 yaşındaki oyuncu, Kobe Bryant’ın 2006 yılında 81 sayı attığı maçtan sonra NBA’de bir maçta en fazla sayı atan oyuncu oldu.
BOOKER’DAN 62 SAYILIK ŞOV
NBA’de dün geceki bir başka muhteşem performans Devin Booker’dan geldi. Booker, Phoenix Suns’ın Indiana Pacers’a 133-131 yenildiği maçta 62 sayı kaydetti.
ALPEREN’DEN 11 SAYI, 6 RİBAUND, 7 ASİST
Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Houston Rockets’ın Charlotte Hornets’i 138-104 yendiği maçta 25 dakika forma giydi. Alperen, maçı 11 sayı, 6 ribaund ve 7 asist ile bitirdi.

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