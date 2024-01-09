Abdülkadir Selvi kendini Erdoğan’la bir tutuyor!

FETÖ’nün eteğinin dibinden ayrılmayan Abdülkadir Selvi, Ali Koç’u FETÖ’cülükle suçluyor!

FETÖ’ye zamanında övgüler düzen Selvi, şimdi çıkmış milleti FETÖ’cülükle suçluyor!

Kendini savunduğu yazısında ise öyle ifadeler kullanmış ki, insan aklını kaçırır!

“Ben Ali Koç gibi ‘ulan’ demiyorum” diyen Selvi, ölmüş insanları tartışmanın içine katmakta ise hiç sakınca görmüyor!

Diyor ki:

FETÖ rahmetli Mustafa Koç’a ananas göndermişti, o da beğenmişti. FETÖ bana ananas göndermedi.

FETÖ’nün kendisine ananas göndermemesine içerlemiş anlaşılan!

Kıskançlıkta nirvana yaşıyor Selvi!

FETÖ ile boy boy fotoğraflar paylaşmaktan çekinmeyen Selvi, “Benim FETÖ’ye karşı verdiğim mücadelenin zekatını versem 40 Ali Koç eder...” diyor!

FETÖ’ye karşı nasıl bir mücadele verdi acaba?

Sırtını her daim güçlüden yana dayayan Selvi, şimdi de kendini mücadele adamı ilan etti!

Neymiş 7 Şubat MİT krizinde FETÖ’nün karşısında dimdik durmuş!

Neymiş, 15 Temmuz’da FETÖ’nün karşısında dimdik durmuş!

Ne yapmış peki?

15 Temmuz'da Erdoğan’la CNN’de canlı yayındaymış o sırada!

Bu mudur dimdik durmak!

Sanırsın “gömleğini kefen yapıp” meydanlarda savaştı!

2013’te “Hocam Türkiye’ye dön artık” başlıklı yazısıyla çağrı yapan Selvi aynen şu ifadeleri kullanıyordu:

Öğrendim ki Hocam, sizin de ağlamaktan gözleriniz şişmiş.

Bilin ki sizde gözyaşları, bizde kalbimize damlayan kan damlaları oldu.

Haddime değil ama bu yara daha fazla enfekte olmadan bir mekanizma oluşturulabilir.

İsmi istismar konusu yapılmasın ama çözüm süreci gibi bir şey.

İsmini siz koyun.

Benim tek derdim bu işten cemaatin de AK Parti"nin de daha fazla zarar görmemesi.

Memleket denilince gözlerinizin dolduğunu biliyorum.

Ağlamaktan gözlerinizin şiştiği, "Her gün sırtımdan bir hançer yiyorum" diye hayıflandığınız şu günlerde, Peygamberimiz"in vefatından sonra Hazret-i Ebubekir"in gösterdiği dirayete benzer bir şekilde dönüp başımıza gelseniz hocam.

Şimdi Selvi bu sözlerinin nasıl savunuyor dersiniz?

Diyor ki benim bu yazımdan 6 ay önce Erdoğan “Dön çağrısı” yaptı!

Neymiş Selvi’nin çağırısına uysa FETÖ ABD kontrolünden çıkıp, Türkiye’de olacakmış!

Selvi, FETÖ’nün üzerindeki CIA baskısını kırmak için bunu yapmışmış!

Koskoca cumhurbaşkanı, dönemin başbakanı Erdoğan zaten böyle bir çağrıyı yapmış!

Sen kendini Erdoğan’la aynı konumda mı görüyorsun ki, gazetecilik dışına çıkıp Türkiye’nin siyasetini dizayn etmeye kalkıyorsun?