A Milli Takım İtalya'ya yenildi. Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne kötü başladık

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı ilk maçında İtalya ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Ergin Ataman yönetimindeki Ay-Yıldızlı ekibimiz mücadeleyi 87-80'lik skorla kaybetti.

İlk periyodu 24-24 eşitlikle tamamlanan maçta ev sahibi İtalya soyunma odasına 50-39 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte de İtalya'nın 68-56'lık üstünlüğü vardı. Son çeyrekte de avantajını koruyan İtalya maçı 87-80 kazandı. Gruptaki diğer mücadelede ise İzlanda, sahasında Macaristan'ı 70-65 yendi.

A Milli Takım, gruptaki ikinci maçında 25 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İzlanda'yı konuk edecek.

İtalya: 87 - Türkiye: 80

Salon: Vitrifrigo Arena

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Gatis Salins (Letonya), Carsten Straube (Almanya)

İtalya: Ricci 11, Tonut 12, Melli 17, Procida 7, Spissu 12, Pajola 5, Petrucelli 2, Polonara 9, Flaccadori, Mannion 10, Tessitori 2

Türkiye: Kenan Sipahi 11, Buğrahan Tuncer 3, Ercan Osmani 4, Tarık Biberoviç 27, Sertaç Şanlı 10, Şehmus Hazer 2, Melih Mahmutoğlu 14, Yiğitcan Saybir 7, Sadık Emir Kabaca 1, Berk Uğurlu, Okben Ulubay 1, Erkan Yılmaz

1. Periyot: 24-24

Devre: 50-39

3. Periyot: 68-56