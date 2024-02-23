Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. Kura çekimi ne zaman saat kaçta?

Galatasaray'ın, Sparta Prag'a elenmesiyle Avrupa'da tek temsilcimiz Fenerbahçe kaldı.
UEFA Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayıp adını direkt Son 16 Turu'na yazdıran Sarı-Lacivertli ekibin muhtemel rakipleri netleşti:
Ajax (Hollanda)
Olympiakos (Yunanistan)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Molde (Norveç)
Union Saint-Gilloise (Belçika)
Maccabi Haifa (İsrail)
Servette (İsviçre)
Sturm Graz (Avusturya)
UEFA Konferans Ligi’nde kura çekimi bugün gerçekleştirilecek.
Fenerbahçe’nin; UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibinin netlik kazanacağı kura çekimi 23 Şubat Cuma günü saat 15.00’te başlayacak.
Avrupa Ligi kura çekimi tamamlandıktan sonra Konferans Ligi kura çekimine başlanacak.
Konferans Ligi kura çekimi TV8,5 ve Exxen üzerinden canlı olarak izleyiciyle buluşacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda ilk maçlar 7 Mart'ta, rövanş maçları ise 14 Mart'ta oynanacak.