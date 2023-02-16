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Ronaldo'nun Aboubakar'a ne dediği ortaya çıktı: Al-Nassr'dan gitme

Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'dan ayrılık sürecini anlatan Aboubakar, "Ronaldo bana gitme" diyerek itirafta bulunudu.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 08:46
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Aboubakar: Ronaldo bana gitme dedi

Ronaldo'nun Aboubakar'a ne dediği ortaya çıktı: Al-Nassr'dan gitme
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Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, Al-Nassr'dan ayrılık sürecinde Cristiano Ronaldo'yla yaşadığı diyalogu anlattı.
Fransız basınına konuşan Aboubakar yaptığı açıklamada Beşiktaş'a transferi öncesi Cristiano Ronaldo'yla konuştuğunu itiraf ederek, "Biraz konuştuk ve Cristiano takımda kalmamı istediğini söyledi. Ona 'Hayır, ailevi nedenlerden dolayı ayrılmak istiyorum' dedim." açıklamasını yaptı.
"AİLEMİ ÖZLEDİM"
Al-Nassr'dan ayrılmasındaki en önemli sebebin ailesine daha yakın olma isteği olduğunu belirten Kamerunlu yıldız, "Bana ailemin nerede yaşadığını sordu, Fransa'da yaşadıklarını söyledim. Bu yüzden Türkiye'ye gitmek istediğimi, bu şekilde onlara daha yakın olabileceğimi belirttim. O da bana 'Bu daha iyi, ailen gerçekten uzağındaysa işler daha karmaşık olur' dedi. Ben Türkiye'ye gitmeye kararlı ve istekliydim" ifadelerini kullandı.
30 yaşındaki Vincent Aboubakar, üçüncü kez geldiği Beşiktaş formasıyla bu sezon 4 maçta 240 dakika süre alırken henüz fileleri havalandıramadı.

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