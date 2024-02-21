Aboubakar Tugay Kerimoğlu'nu bile çıldırttı: Beşiktaş onun oyuncağı değil

Kaynak: Haber Merkezi
Aboubakar Tugay Kerimoğlu'nu bile çıldırttı: Beşiktaş onun oyuncağı değil
Gündeme dair açıklamalarda bulunan Tugay Kerimoğlu Aboubakar'ın Beşiktaş'taki geleceğini açıkladı.

Kariyerinde Trabzonspor Galatasaray Glasgow Rangers ve Blackburn gibi dev takımların formasını giyen Tugay Kerimoğlu Aboubakar’ın Beşiktaş’taki durumu değerlendirdi.

Aboubakar’ın adeta Beşiktaş ile oynadığını söyleyen eski futbolcu Kamerunlu yıldızın yaptıklarından bahsederken çıldırdı.

Tugay Kerimoğlu’nun sözleri şu şekilde:

“Kusura bakmasın Aboubakar ama onla ilgili söyleyebilirim bu zamana kadar hiçbir oyuncu hakkında kötü bir şey söylemedim. Beşiktaş Aboubakar’ın oyuncağı değil. Kendi istediği gibi davranacak kendi istediği gibi hareket edecek ki bundan önceki senelerde yaşanmışlığı var. Eğer tribün camiaya zarar verecek herhangi bir oyuncu üzerinden herhangi bir şey yakalamışsa zaten ister istemez o tepkiyi veriyor. Onlar artık izliyor biliyor neyin ne olduğunu. Oyun olarak da oyuncu olarak da bireysel olarakta. Denenmişi ben denemekten yana değilimdir denemeyi de hiç sevmem. Ama denemem gereken yerde risk alırım alma noktamda ya beni üst noktaya çıkarır ya da düşürür. Ama ben yine oradan üst seviyeye çıkmak için çaba sarf ederim Aboubakar bunu yapmıyor. Aboubakar sadece kendi ile ilgili felsefesini herkese kabul ettirmeye çalışıyor. Zor kolay değil bence vedalaşırlar”

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