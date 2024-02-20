Dünya 3 numarası Filistin için haykırdı. Tüm dünya onu dinledi

İsrail'in işgali altındaki Gazze'de yaşanan zulme spor dünyasından tepkiler gelmeye devam ediyor.

Bu kez de teniste kadınlar dünya 3 numarası ABD'li Coco Gauf, duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

19 yaşındaki Gauff, Dubai Tenis Turnuvası için gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde verdiği özel röportajda, "Gazze'deki durumun farkındayım. Her zaman bölgede barış için dua ediyorum. Gazze'de olup bitenler ve yaşanan işgal beni bazen rahatsız ediyor Barışı savunuyorum, binlerce insanı savunuyorum. Çocukların ve masum insanların olmaması gerektiğini düşündüğüm bir çatışma için öldürüldüğünü düşünüyorum" diye konuştu.

Geçen yıl ABD Açık'ta ilk grand slam zaferine ulaşan Gauff'un, kariyerinde 7 tekler şampiyonluğu var.