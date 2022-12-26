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Kedinin yaptığını herkes nefesini tutarak izledi

Dünyanın en tehlikeli hayvanı olarak bilinen timsahın ağzından yemeğini alan kedi, cesaretiyle alkış topladı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 14:39
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Aç kedi ölümü göze patisiyle bakın ne yaptı  

Kedinin yaptığını herkes nefesini tutarak izledi
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Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, cesaretleri ve korkusuzluklarıyla zaman zaman ilginç görüntüler ortaya çıkmasına neden olan kediler, bu sefer de yanıltmadı. Karnı acıkan kedi besini edinebilmek için bir timsahın ağzını tercih etti.

Tam bir avcı edasıyla timsahın yanına sokulan kedi patisini timsahın ağzının içine uzatarak kaptığı et parçasını menüsüne eklemeyi başardı. Olan bitenden habersiz timsah uyumaya devam etti.

TİMSAH HAKKINDA BİLİNMESİ GERKENLER

Timsah Afrika, Asya, Amerika ve Avustralya’daki Tropik bölgelerde yaşayan büyük bir su sürüngenidir. Timsahlar nehirler, göller, sulak alanlar ve bazen acı sularda (tatlı sudan daha tuzlu olan, ancak deniz suyu kadar tuzlu olmayan su) tatlı su habitatlarında toplanma eğilimindedir. 

Bazı türler, Tuzlu Su Timsahı özellikle Avustralya, Güneydoğu Asya ve Pasifik adalarının kıyı bölgelerinde yaşar. Timsahların da denize açıldıkları bilinmektedir. Bu canlılar eski bir soydur ve dinozorların zamanından beri çok az değiştiklerine inanılmaktadır.

En yaşlı timsahların ortalama 71 yıl yaşadıkları tahmin edilmektedir. Bazı bireylerin 100 yılı aşabileceğine dair sınırlı kanıt bulunmaktadır. Kaydedilen en yaşlı timsahlardan biri, görünüşe göre 115 yaşında Rusya’da bir hayvanat bahçesinde ölmüştür.

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