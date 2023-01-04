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Derbi öncesi iki dev kulüp arasında olay çıktı

Fenerbahçe maçının uzatma dakikalarında Antalyaspor'un attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayılınca tartışmalar çıktı. Galatasaray'dan sert bir paylaşım geldi.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 02:17
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Fenerbahçe ve Galatasaraydan derbi öncesi sert mesajlar

Derbi öncesi iki dev kulüp arasında olay çıktı
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Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı maçın ikinci yarısında Batshuayi'nin ayağından bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. 

Uzatma dakikalarında Antalyaspor'un attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayılınca tartışmalar çıktı.

Daha geçen hafta oynanan Sivasspor – Galatasaray maçının yankıları sürerken, Antalyaspor-Fenerbahçe maçında 90+8’de Antalyasporlu Fernando Martins’in attığ golün VAR kararıyla iptal edilmesi tartışmaları alevlendirdi. 

Antalyaspor maçtan sonra maç sonucunu 2-2 açıklarken, “Adaletin olduğu ‘paralel evrende’ maç sonucu!” ifadelerini kullandı. 

Galatasaray ise gece yarısı bir açıklama yaparak doğrudan Fenerbahçe’yi etiketledi ve “Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı @Fenerbahce. Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim” paylaşımını yaptı. 

Buna karşılık Fenerbahçe de teknik direktörü Jorge Jesus’un basın toplantısında pozisyonları anlattığı anların videosunu paylaşarak, “40 saniyede gerçekler!” ifadelerini kullandı. 

İşte o paylaşımlar:

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