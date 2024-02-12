“Acı Yoruldu” kitabını lütfen satın alın, aldırın…

Halk TV’nin çok başarılı programcısı Serhan Asker’in Hatay’da dün yaptığı “Görkemli Hatıralar” canlı yayınını gözyaşları ile izledim.

Kahramanmaraş depremlerinde kaybolanların ailelerinin kurduğu Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınlarıyla Dayanışma Derneği’nin (DEMAK-DER) başkanı olan ve Rönesans Rezidans’ta kızı ve iki torunu kaybolan Suna Öztürk çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

Öztürk, “Meclis’te komisyon kurulmasına hayır oyu veren milletvekillerinin başlarına gelseydi bu yaşadıklarımız yine hayır oyu verirler miydi?” dedi.

Depreme dayanıklı olup olmadığına, dükkânlarda kesilen kolon ile kaçak kat bulunup bulunmadığına bakmadan, “Bütçe açığını kapatacak para toplamak” amacıyla 7 imar affı ve son olarak da İmar Barışı yasası çıkardı AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

3 gün yardım gönderilmeyen Kahramanmaraş merkezli iki depremde büyük yıkıma uğrayan 11 ilimizde resmî kayıtlara göre 53 bin, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a göre 130 bin canımız hayatını kaybetti.

İnsanlarımızın yaşama hakkına sahip çıkmayan Erdoğan bu duruma “kader” dedi.

On binlerce insanımızın canlarına sahip çıkamadılar.

Üstüne üstlük kayıp yüzlerce çocuğumuzun, insanımızın ölüsüne de dirisine de sahip çıkamadı Erdoğan ve AKP iktidarı.

Muhalefetin verdiği, “Kahramanmaraş depremlerinde kaybolanların ailelerini araştırma komisyonu kurulması” önergesi Cumhurbaşkanı kabinesi ve meclisteki Cumhur İttifakı’nın partileri tarafından utanmadan reddedildi.

Erdoğan iktidarı ne yazık ki insanlarımızın dirisine de ölüsüne de sahip çıkmadı, çıkmıyor.

Ey iktidar mensupları; Vicdanlarınız hiç sızlamadı mı?

Murat Kurum’u, büyük deprem riski altında olduğu uzmanlar tarafından açıklanan İstanbul’a Büyükşehir Belediye Başkan adayı yaptı Erdoğan.

Çok kısa süre önce kurulan derneğe 38’i çocuk 145 kişi için kayıp başvurusu yapıldı.

Kayıp çocukların bazı cemaat ve tarikatlar tarafından alıkonulduğu iddiaları ver.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya soruyorum;

-“Resmî ya da gayriresmî cemaatler ve tarikatlarda bu çocuklar var mı yok mu?

-Ölü ya da diri kayıpların bulunması için bakanlığınız bünyesinde özel bir araştırma grubu oluşturacak mısınız?

-Araştırma yaptırdınız mı? Yaptıracak mısınız?

Değerli okurlarım,

Değerli ve başarılı yayıncı Serhan Asker kardeşim yeni çıkan “Acı Yoruldu” kitabını tanıttı.

Tüm okurlarımdan; Alfa Yayınevi tarafından yayınlanan “Acı Yoruldu- Kara Sabah” kitabını satın almalarını, yakınlarına da aldırmalarını ve depremzedelere yapılacak yardımlara katkı sağlamalarını özellikle rica ediyorum.

Tüm kitapçılardan ve bilgisayarınızın arama kısmına “Alfa Yayınevi” yazarak çıkan resmî web sayfasından satın alabilirsiniz.

Kahramanmaraş’taki çifte depremin ardından hayatlarını kaybedenler ve kaybolanların dramları kitapta yer alıyor.

Ayrıca kitapta harika bir teknoloji imkânı da var.

Çeşitli sayfalarda yer alan karekod cep telefonları tarafından fotoğraflanınca depremzedelerin videoları açılıyor.

Bu kitabın tüm geliriyle deprem mağdurlarına konutlar yapılacak ve binlerce depremzede çocuğumuza da burs olacak.

Tebrikler Serhan kardeşim. İyi ki varsın…