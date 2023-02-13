Acıağaç bitkisi böbrek sancılarına iyi geliyor

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Acıağaç bitkisi diğer ismiyle kuvasya acı bitkisi böbrek sancılarına iyi geldiği vurgulandı.

Acıağaç bitkisi; böbrek sancılarını kesiyor taşların düşürülmesine yardımcı oluyor.

Düzenli kullanımı sonucunda böbrek sancılarının ortadan kaldırıyor.

BÖBREK AĞRISI NEDİR?

Böbrek ağrısı, bireyin böbreklerinin bulunduğu bölgeden kaynaklanan rahatsızlığa verilen isimdir ve bir tıbbi sorunun belirtisidir. Genellikle yanlarda, sırtta veya karında hissedilen hafif bir ağrı olarak tanımlanır. Ancak bu bölgelerdeki ağrılar her zaman bir böbrek sorununun işareti değildir.

BÖBREK AĞRISI NEDEN OLUR?

Böbrek ağrısının birçok olası nedeni vardır. Bu nedenler arasında başlıcaları dehidrasyon, böbrek enfeksiyonu, böbrek taşı, böbrek kisti, polikistik böbrek hastalığı, glomerülonefrit, hidronefroz ve aterosklerotik renal arter stenozu olarak sayılabilir.