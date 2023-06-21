'Açlık tarikatı' zanlılarından biri cezaevinde açlıktan öldü

Kenya'da Good News International Kilisesi Papazı Mackenzie'nin kilisesindeki insanlara aç kalıp Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadederek birçok kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Olayla ilgili şu ana kadar 337 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Tarikatın lideri Mackenzie, soruşturmanın başında polislere 1000 kişinin cansız bedenine ulaşacaklarını söylemişti.

ZANLILARDAN BİRİ AÇLIKTAN ÖLDÜ

Reuters'ın haberine göre, ölümlere ilişkin soruşturmanın zanlılarından Joseph Buyuka cezaevinde açlıktan öldü.

Açıklamada, Buyuka'nın açlık grevi kaynaklı komplikasyonlar sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.