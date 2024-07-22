Acun Ilıcalı gözünü Türkiye Bulgaristan sınırına dikti

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’nin sahibi olan ve aynı zamanda da Fenerbahçe’de Asbaşkanlık görevini yöneten Acun Ilıcalı futbola yatırımlarını arttırıyor.

BULGARİSTAN'DAN TAKIM ALACAK

Ünlü televizyoncunun Bulgaristan’dan bir takım almak istediği ve bu nedenle de bazı kulüpler ile görüşme halinde olduğu iddia edildi.

İddiayı ortaya atan Bulgar gazeteci Metodi Shumanov sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hull City'nin sahibi Türk işadamı Acun Ilıcalı Bulgaristan'da futbol kulübü satın almak istiyor. Türkiye-Bulgaristan sınırına yakın bir yerde doğan Ilıcalı yakında futbol yatırımlarını genişletebilir” dedi.

MARIBOR'U ALACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda Ilıcalı'nın Slovenya ekiplerinden NK Maribor'u alacağı iddia edilmiş ve Ilıcalı konuya ilişkin açıklamasında, "Slovenya'daki hangi kulübün bizim için en uygun olduğunu araştırdıktan sonra NK Maribor kulübünün bizim için en uygun kulüp olduğuna karar verdik. Şehri gerçekten seviyorum, stadyumu seviyorum ve kulübü yöneten insanları seviyorum. Diğer ilgilendiğimiz kulüplere de saygı duyuyorum. Mura kulübü de çok başarılı, Olimpija da Avrupa'da büyük bir isim ama Maribor da öyle. Sonuçta bir karar vermemiz gerekiyordu. İki ay boyunca araştırdık ve düşündük. Maribor'un en doğru proje olduğuna karar verdik" demişti.