Acun Ilıcalı kızlarıyla tatilde

TV8'in 53 yaşındaki patronu Acun Ilıcalı, ailesini İngiltere'nin başkenti Londra’ya tatile götürdü. Ilıcalı kızları Banu, Leyla, Yasemin, Melisa ve torunu Begüm'le çektirdiği tatil fotoğrafını da Instagram hesabından paylaştı.

1989-1993 yılları arasında evli kaldığı Seda Başbuğ'dan Banu adında bir kızı olan Acun Ilıcalı, 2003'te Zeynep Yılmaz ile nikâh masasına oturdu, bu evlilikten Leyla ve Yasemin adında iki kızı dünyaya geldi. İkinci eşinden 2016'da boşanıp, 2017'de Şeyma Subaşı ile hayatını birleştiren Ilıcalı'nın, bu evliliğinden de Melisa adında bir kızı bulunuyor. Subaşı ile 2018'de boşanan ünlü isim, büyük kızı Banu'nun doğum yapmasının ardından Begüm adında bir de torunu var.

