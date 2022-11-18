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  • Şeyma Subaşı ağlayarak paylaştı. Acun Ilıcalı kızını göstermiyor mu

Şeyma Subaşı ağlayarak paylaştı. Acun Ilıcalı kızını göstermiyor mu

Sevgili Meedo ile evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı'nın paylaşımları sosyal medyaya damga vurdu. Subaşı'nın eski eşi Acun Ilıcalı, kızı Melisa ile poz verdi. Bu poz sonrası Subaşı'nın kızından ayrı olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 12:21
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Acun Ilıcalı kızını göstermiyor mu? Şeyma Subaşı ağlayarak paylaştı

Şeyma Subaşı ağlayarak paylaştı. Acun Ilıcalı kızını göstermiyor mu
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TV8'in patronu Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa'yla fotoğraf paylaşmasından sonra Şeyma Subaşı kızını özlediğine dair paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Şeyma Subaşı bununla da kalmadı ve ağlamaklı halini paylaşarak "Sanırım bunu paylaşmamalıydım ama zaten paylaştım" dedi.

Şeyma Subaşı daha sonraki paylaşımında ise "Akıllı bir insan zirvedeyken daha mütevazi olmak gerektiğini ancak dokunulmaz olduğunu düşündüğünde tepeden düştüğünde anlar" yazdı.

Bu sözler Acun Ilıcalı'ya gönderme olarak algılanırken ikilinin arasının bozulduğuna dair söylentiler sosyal medyada konuşulmaya başladı. Şeyma Subaşı bununla da kalmadı ve kendisine gelen bir mesajı da yayınladı.

Şeyma Subaşı'ya gelen mesajda "Çok üzgünüm senin adına Melisa bu dönemlerini yaşlarını tekrar yaşamayacak ve annesi olarak yanında değilsin. Canım benim ruhu güzel kadınsın. Umarım ayrılmamak üzere birleşirsiniz" yazıyordu.

Subaşı ise bu mesajı yayınlayarak "Bütün destekleriniz için amin diyorum" dedi.

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Sedat
18.11.2022 12:37
Acun doğru yapıyor çocuğun hayatı şeyma da değil acun da kurtulur.  
 
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