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MasterChef'den Survivor'a flaş transfer

Sosyal medyada MasterChef yarışmacılarından Burak Kaya'nın Survivor 2023'e katılacağı iddia edildi.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 10:57
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Acun Ilıcalı'nın dikkatini çekti! MasterChef Burak Kaya'ya Survivor daveti

MasterChef'den Survivor'a flaş transfer
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Masterchef Türkiye 2022'nin yarışmacıları arasında yer alan Burak Kaya'nın yarışmaya geldiği günden bu yana dikkat çeken isimlerin başında yer alıyor. 

ACUN ILICALI'NIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Yarışmadaki performansıyla ve polemikleriyle sık sık gündeme gelen MasterChef Burak, Acun Ilıcalı'nın da dikkatini çekti.

SURVİVOR'A KATILIYOR MU?

WhiteVivor sayfasında yer alan habere göre; Masterchef Türkiye yarışmacısı Burak Kaya bizzat Acun Ilıcalı tarafından Survivor kadrosuna dahil edildi.

Burak Kaya'nın evine spor aletleri getirildiği ve Survivor hazırlıklarına başladığı da konuşulanlar arasında...
 

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