MasterChef'den Survivor'a flaş transfer

Masterchef Türkiye 2022'nin yarışmacıları arasında yer alan Burak Kaya'nın yarışmaya geldiği günden bu yana dikkat çeken isimlerin başında yer alıyor.
ACUN ILICALI'NIN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Yarışmadaki performansıyla ve polemikleriyle sık sık gündeme gelen MasterChef Burak, Acun Ilıcalı'nın da dikkatini çekti.
SURVİVOR'A KATILIYOR MU?
WhiteVivor sayfasında yer alan habere göre; Masterchef Türkiye yarışmacısı Burak Kaya bizzat Acun Ilıcalı tarafından Survivor kadrosuna dahil edildi.
Burak Kaya'nın evine spor aletleri getirildiği ve Survivor hazırlıklarına başladığı da konuşulanlar arasında...
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