Acun Ilıcalı'dan işitme engelli çocuklara destek

'Adımlarını İyiliğe Dönüştür' kampanyasıyla atılan tüm adımlar Çocuk Eğitim Derneği'nin 0-6 yaş aralığında yaşıtları ile eşit şartlarda eğitim almaları için 'Sessizliğime Kulak Ver' projesi ile işitme engelli çocukların eğitimi için kullanılacak.

Cep telefonlarıyla uygulamayı ücretsiz olarak indiren herkesin dahil olabileceği projede, kullanıcıların her günün sonunda o gün attıkları adımları Çocuk Eğitim Derneği için biriktiriliyor.

TV8'in patronu Acun Ilıcalı da Çocuk Eğitim Derneği (ÇED) ve Help Steps ile birlikte başlattıkları 'Adımlarını İyiliğe Dönüştür' kampanyasıyla 18 günde 45 milyon adıma ulaştıklarını paylaştı.



