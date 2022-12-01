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  • Şeyma Subaşı'nı yaptığı paylaşım kafalarda soru işareti bıraktı. Melisa'nın velayetini mi alacak?

Şeyma Subaşı'nı yaptığı paylaşım kafalarda soru işareti bıraktı. Melisa'nın velayetini mi alacak?

Evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı kızı Melisa ile olan paylaşımına kafa karıştıran bir not düştü. "Hayırlısıyla ve inşallah! Annesi nerede yaşıyorsa kızı da orada onunla yaşayacak" diyen Subaşı'nın paylaşımı kızı Melisa'nın velayetini almaya niyetlendiği yönünde yorumlara sebep oldu.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 08:06
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Şu sıralar ikinci defa barıştığı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığında olan Şeyma Subaşı'nın son paylaşımı görenleri düşündürdü.

Şeyma Subaşı'nı yaptığı paylaşım kafalarda soru işareti bıraktı. Melisa'nın velayetini mi alacak?
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İlişkisine ikinci bir şans verdiği Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığında olan Subaşı'nın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımı ise kafaları karıştırdı.

Acun Ilıcalı ile uzun yıllar birliktelik yaşayan Şeyma Subaşı, 2017 yılında nikah masasına oturdu ancak çift, 2018 yılında boşanma kararı aldı. 2013'te doğan Melisa Ilıcalı'nın velayetini Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'ndan aldı.

ŞEYMA SUBAŞI MELİSA'NIN VELAYETİNİ ACUN ILICALI'DAN ALMAK MI İSTİYOR?

Kızı ile çekildiği kareyi yayınlayan Subaşı, "Benden ayrılmak istemiyor. 'Anne beni karnına geri koyup yanında götürsene. Hayırlısıyla ve inşallah, annesi nerede yaşıyorsa, kızı da orada onunla yaşayacak" notunu yazdı. Sosyal medya kullanıcıları Subaşı'nın kızının velayetini almayı düşündüğünü yazdı.

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