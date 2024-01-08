Acun Ilıcalı Liverpool iddiasını doğruladı. Transferi açıkladı

Ilıcalı, Liverpool’un yıldız oyuncusu Fabio Carvalho ile anlaştıklarını duyurdu.

Acun Ilıcalı, “Fabio Carvalho’yu Liverpool’dan transfer ettik. Hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak harika bir oyuncuyu kadromuza dahil ettik!

Transfer çok zorlu geçti ama Carvalho, 15’ten fazla teklif arasından Hull’u tercih etti. Çok heyecanlıyız. Büyük bir başarı elde ettik!” ifadelerini kullandı.

TRANSFER TAMAMLANDI

Hull City, genç futbolcunun kiralık olarak transferi için Liverpool ile her konuda anlaştı.

Kiralık sözleşmede satın alma opsiyonu bulunmayacak ve 21 yaşındaki oyuncu yakında sağlık kontrolüne gidecek.

Fabio Carvalho, sezonun ilk yarısını RB Leipzig’te kiralık olarak oynamıştı.

21 yaşındaki oyuncunun Alman takımında yeterli süre bulamaması nedeniyle Carvalho Liverpool’a dönmüştü.