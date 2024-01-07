Acun Ilıcalı Fatih Terim'e yaptığı kıyağı anlattı. Panathinaikos'un başına nasıl geçtiği ortaya çıktı

İş insanı ve Hull City’nin patronu Acun Ilıcalı Cüneyt Özdemir’in Youtube kanalına konuk oldu. Burada Fatih Terim’in Panathinaikos’a transferini değerlendiren Ilıcalı çarpıcı ifadeler kullandı.

Cüneyt Özdemir’in, “Fatih Terim’in Atina’ya transferinde rolün var mı sen mi aracı oldun” sorusuna cevap veren Acun Ilıcalı, “yani şöyle söyleyeyim iki tarafta yakın dostum. Panathinaikos’un sahibi benin Yunanistan’da iş yaptığım kanalın sahibi zaten. Oradan da öyle bir dostluğum var. Şimdi Fatih Hoca da dostum. Açıkçası bu iki tane insanın bir araya gelmesine aracı oldum mu oldum. Bundan da mutluluk duyuyorum” dedi.

Cüneyt Özdemir’in “Nasıl oldun senin fikrin miydi?” sorusuna ise “hayır benim fikrim değildi” dedi.