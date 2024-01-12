İngiliz devleri birbirine girdi. Konu Jean-Clair Todibo

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İngiliz devleri birbirine girdi. Konu Jean-Clair Todibo
Liverpool, savunma hattındaki sakatlık sorunlarına çözüm bulmak amacıyla, Manchester United’ın da ilgilendiği Jean-Clair Todibo’yu transfer etmek için girişimde bulundu.

Kış transfer döneminde, defansif gücünü artırmayı hedefleyen Liverpool, Manchester United’ın radarında olan Jean-Clair Todibo için adımlarını hızlandırdı.

Sport Bible’ın haberine göre, Liverpool, Manchester United’ın kadrosuna katmaya kararlı olduğu Todibo’yu transfer etmek için gerekli hamleleri yapıyor.

Bu sezon defans hattında yaşanan sakatlıklarla mücadele eden Liverpool, 24 yaşındaki Fransız savunmacıyı kadrosuna katma konusunda öncelikli olarak görülüyor.

Kariyerindeki Dönüm Noktası

Toulouse altyapısından yetişen ve Barcelona’da beklenen düzeyde bir performans sergileyemeyince Nice’e geçiş yapan Todibo, bu sezon Nice ile 14 maçta forma giydi ve 1 asist yaparak takımına katkı sundu.

Liverpool’un bu genç yeteneği kadrosuna katması, savunma hattına önemli bir takviye olarak düşünülüyor.

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