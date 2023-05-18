Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile yeni pozlarını paylaştı. Fotoğraflara yorum yağdı

Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan yeni pozlar geldi. Ilıcalı'nın paylaştığı fotoğraflara yorum yağdı.

Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile yeni pozlarını paylaştı. Fotoğraflara yorum yağdı

Editör: Osmancan EROK

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin sahibi olmuştu.

İngiltere, İstanbul ve Survivor yarışmasına ev sahipliği yapan Dominik Cumhuriyeti arasında mekik dokuyan ünlü televizyoncu, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte Bebek'te objektiflere yansımıştı.

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"ÜÇ GÜNLÜĞÜNE GELDİM"

Neşesinin yerinde olduğu gözlenen ve basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden Acun Ilıcalı, "Her şey yolunda. Üç günlüğüne İstanbul’a geldim” açıklamasını yapmıştı.

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Acun Ilıcalı, son olarak sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile paylaştığı fotoğraflarla gündeme geldi.

Basketbol maçına gitmeden önce ve maç sırasında olmak üzere Altunkaya ile çekilen iki fotoğrafını 13.6 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yayınlayan Ilıcalı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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