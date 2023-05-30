Acun Ilıcalı'dan 'Survivor' itirafı! "Yıllarca hata yapmışız"

Survivor 2023'te büyük final için geri sayım başladı. Haftanın üçüncü eleme adayının belirlendiği ada konseyine Acun Ilıcalı'nın itirafı damga vurdu.

Acun Ilıcalı'dan 'Survivor' itirafı! "Yıllarca hata yapmışız"

Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Haftanın üçüncü bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı Özgür oldu. Survivor'da eleme adaylarının belirlenmesi için konseye gidildi. Acun Ilıcalı'nın burada yaptığı itiraf ekran başındakilerin dikkatini çekti.

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"SURVIVOR'I SONUNA KADAR YAŞADI!"

"Survivor final dörtlüsünü gerçekten merak ediyorum" diyen Acun Ilıcalı açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Hangi dörtlü finale gidecek? Baktığınız zaman mental olarak buralara gelmek çok çok zor. Tek tek baktığımız zaman Nefise çok güçlü bir kadın gerçekten ama Survivor'ın fizik tarafı bir bölümü. Nefise öbür taraflarda ciddi olarak zorlandı. Duygusal olarak çok zor bir dönem geçirdi ve gerçekten Survivor'ı sonuna kadar yaşadı diyebiliriz."

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Cansu'nun da bir - bir buçuk ay önce zorlandığını belirten Acun Ilıcalı, Asena için "Sonuçta bir anne ve çocuğunu bırakıp geldi." dedi.

Erkek yarışmacılara da değinen Acun Ilıcalı şu açıklamayı yaptı:

"Yusuf, Survivor bir 4 ay daha sürse devam edebilecek bir yarışmacı. Ertuğ bana göre zorlanması gerekn bir yarışmacı. İstanbul'da belli bir rahatlıkta yaşayan bir yarışmacı izlenimi veriyor ama zorlandığını görmedim. Osman Can ise zorlandı. Biraz fiziksel olarak şok yaşadığını daha sonra da mental açıdan zorlandığını görüyoruz."

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Özgür'ün 5-6 sene boyunca Survivor'a başvurduğunu anımsatan Acun Ilıcalı dikkat çeken bir itirafta bulundu.

"SEÇİM YAPARKEN HATA YAPMIYOR DEĞİLİZ"

İşte Acun Ilıcalı'nın gündem olan o itirafı:

"Biz seçim yaparken hata yapmıyor değiliz. Şunu unutmayın çağırıp hayal kırıklığına uğradığımız yarışmacılar olduğu gibi, bütün Türkiye'yi kendisine hayran bırakan yarışmacılar da oluyor. Özgür de en son finallerde elendi. Aslında yıllarca hata yapmışız. Çok açık söylüyorum. Senin Survivor'a gelmemen büyük hata olurmuş."

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Öte yandan gecenin sonunda Asena ve Cansu'nun bulunduğu eleme potasına giren üçüncü yarışmacı Ertuğ oldu.


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