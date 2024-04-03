FENERBAHÇE: 4 ADANA DEMİR: 2

Fenerbahçe; Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.
Ülker Stadı'nda oynanan mücadele büyük çekişmeye sahne oldu. Tam 6 golün çıktığı mücadeleyi Sarı-Lacivertli ekip 4-2'lik skorla kazanmayı başardı.
Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 82'ye yükseltip 84 puanlı lider Galatasaray ile arasındaki farkın açılmasına izin vermedi.
Fenerbahçe'nin gollerini 17. dakikada Alexander Djiku, 51. dakikada Edin Dzeko, 70. dakikada Dusan Tadic ve 85. dakikada Serdar Dursun kaydetti.
Adana Demirspor'un sayıları ise 25. dakikada Mario Balotelli ve 80. dakikada Yusuf Barasi attı.
Hikmet Karaman yönetimindeki Adana Demirspor 39 puanda kaldı.
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