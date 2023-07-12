Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı

Urfa'ya paşa geldi anam

Urfa'ya paşa geldi

Tahta temaşa geldi anam

Tahta temaşa geldi…

Yavuz Bingöl’ün ipeksi sesinden dinlemeye bayılırım!

Julio Iglesias, okusa anca böyle olabilir derim hep..

İşte güzel insanlar.

Urfa’ya Paşa gelir, türkülere konu olur ya..

Bursa’ya kim gelirse öne çıkar..

Yerel basının çok etkili olduğu yerlerden biri bu kentimiz. Ligde şampiyonluğu 4 büyüklerden alabilen tek ekip.

Kötü yönetimler yüzünden ikinci lige kadar düştü…

Hala ışığı göremedi.

Yeşil-Beyazlı kulübün Başkanı Recep Günay. Tribün liderliğinden koltuğa oturmuş.

Yeniden eski parlak günler için çırpınıyor.

Bursa’da oynanan Hatayspor ile Hull City maçını fırsata çevirdi.

Acun Ilıcalı İle görüşme adına maça gitti.

Devre arasında Ilıcalı’yı odasında ağırladı.

İki başkanın yanısıra; Ömer Kızıl, Şenol Şenkaya’da yakın markaja aldılar. Her iki işadamı Başkanlara eşlik ettiler.

Lafı uzatmayalım.

Günay, “Acun Başkan yurt dışında iki takım aldınız. Benzer desteği Bursaspor için de bekliyoruz..” temasını işledi..

İyice kulak misafiri oldum.

Ilıcalı bu teklife sıcak.

İstanbul’a yakın.

Stadı hazır.

Tesisleri on numara.

Kentin ilgisi alakası gerilese de, taraftarı müthiş.

İşte bunlar Ilıcalı’ya hoş gelen taraf.

Elbette işin mali durumu da var. Fakat İngiliz sistemi içinde yapacak organize, iş yapar.

Futbolun beşiği denilen İngiliz sistemine, Bursa İle gerçek manada geçiş sağlanmak üzere.

Bu birleşme olursa, arkası da gelecektir.

Benzer durumda olan Eskişehir ve Mersin için de, altyapı çalışması yapıldı. Ancak hiçbiri Bursaspor kadar aklına yatmadı.

Tıpkı deha önce, Sakarya ve Kocaeli’de olduğu gibi.

Bu sürpriz gelişme içinde Mesut Özil’de var. Nikah olması durumunda, Ilıcalı’nın yakın dostu Özil, timsahların CEO’su olacak. Hatta tüm kulüplerinin ortak yönetmeni daha mantıklı geliyor.

Maşallah Acun Başkan, kuyruklu yıldız gibi. Renkli Tv dünyası yanısıra, futbolda da, etkisi tartışılmaz. Ayrıca siyasetten de, bu yönde icazet ve talep almış durumda.

Yakın zamanda, Acun Ilıcalı, Mesut Özil, Emre Belözoğlu, Arda Turan aynı çatı altında işe başlarlarsa sürpriz olmasın.

Bir de bakarız, Fatih Terim’de kareyi tamamlar!

Çünkü Simon Kuper’in, ‘Futbol asla sadece futbol değildir’ kitabında anlattığı gibi..

Futbol, yer yüzünün en büyük bacasız işletmesi olan bir oyunun adıdır.

Oyun içinde oyun. Matruşka gibi. İç içe.. Çok sevilen, sihirli bir oyuncak.

Öyle ki, Avrupa, Çin derken şimdi de, Suudi Arabistan İle devam eden astronomik rakamlar..

Gelip gitsin paralar..

Boş kalmasın ekranlar.

Hadi bakalım kolay gelsin!..

Bursa’ya Acun geldi

Futbola macun gibi

Timsah geri dönerse

Büyükler ağlar gibi!

(Şerafettin Tilki)