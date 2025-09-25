Acun Ilıcalı'dan olay açıklamalar! Fenerbahçeliler çok kızacak

Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Acun Ilıcalı, katıldığı programlarda açıklamalar yaptı. Ilıcalı, Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemde çok aktif olduğunu ve zamansal anlamda çöktüğünü dile getirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Ali Koç döneminde bir dönem asbaşkanlık yapan ve Championship ekibi Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, 'AB Talks' programına konuk oldu. Tecrübeli iş insanı, açıklamalarında Fenerbahçe'de görev yaptığı dönem hakkında da konuştu.

İşte Ilıcalı'nın o sözleri;

"ZAMANSAL OLARAK BENİ ÇÖKERTTİ"

"Bu sene zorlandım. Geçtiğimiz sezon hayatımda ilk defa zorlandım. Fenerbahçe asbaşkanlık görevine geldim geçen yaz. Dünyanın en büyük kulübü. Futbolu, basketbolu, süper bir güç gibi düşün. Çok önemli bir pozisyonda sorumluluk almak... Daha kolay dediğim hayat şuydu; Hull City'e maça gidiyordum, Dominik Cumhuriyeti'nde çekimlerim vardı. Dominik'e gidiyorum çekim yapıyorum 5 gün, Hull'un öbür maçına gidiyorum. Maçtan sonra Türkiye'ye gidiyordum. Sonra tekrar Hull, tekrar Dominik. Bu benim meğer yoğun zamanım değilmiş onu anladım. Bunun üzerine bir de Fenerbahçe gelince... Fenerbahçe'nin her maçına gitmeye başlamış, antrenmanlara gidip, futbolla ilgili tüm problemlerde, transferlerin çoğunda aktif görev aldım. Fenerbahçe, Hull City, Survivor... Büyük enerji verdim. Zamansal olarak beni çökertti. Kariyerimin en zor yılıydı."

