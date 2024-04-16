Acun Ilıcalı'nın eski karısı Zeynep Yılmaz sporcu sevgilisiyle gururla poz verdi

Spor ve iş dünyasının ünlü ismi, İngiltere'deki Hull City'nin kulüp başkanı Acun Ilıcalı 2 kızının annesi olan Zeynep Yılmaz'dan 2016 yılında boşanmıştı.

Zeynep Yılmaz, yıllar sonra iş adamı Bülent Ciritci ile aşk yaşamaya başladı. Ciritci aynı zaman sporcu ve golfte dereceleri bulunuyor.

Gazeteci Bülent Cankurt'un Zeynep Yılmaz'ın Bülent Ciritci ile birlikte paşlaştığı ilk fotoğrafa köşesinde yer verdi.

Cankurt, şunları yazdı:

"Zeynep Yılmaz, yıllar sonra kalbinin kapısını açtığı Bülent Ciritci ile büyük aşk yaşıyor. Fakat aşıklar bayramda ayrı düşmüştü.

Zeynep Yılmaz, bayram tatilinde kızlarını da alıp Miami'deki evine gitmişti. Ancak Bülent Ciritci, sevgilisinin hasretine dayanamamış ve sürpriz yapıp bayramın son günü Miami'ye yanına gitmiş.

Bu sürpriz karşısında mutluluktan havalara uçan Zeynep Hanım, ilk kez sosyal medyada, Bülent Bey ile fotoğrafını da paylaştı. Bülent Bey, geçen ay Zeynep Hanım'ı Adana'ya götürüp ailesiyle tanıştırmıştı. Bence üç vakte kadar bu aşk mutlu sona kavuşur, demedi demeyin!"