A Milli Takım'ın geniş kadrosu açıklandı

Kaynak: İHA
A Milli Takım'ın geniş kadrosu açıklandı
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2024 Voleybol Milletler Ligi geniş kadrosu belli oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2024 Voleybol Milletler Ligi’nin ilk haftasında 14-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında Antalya’da, ikinci haftada 28 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında Amerika’da, üçüncü haftada ise 11-16 Haziran 2024 tarihlerinde Çin’de oynayacak.
Milli Takım'da, bu mücadeleler öncesinde geniş kadroda yer alacak oyuncular açıklandı.

İŞTE GENİŞ KADRO
Millilerin geniş kadrosunda şu şekilde;

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Alexia Karutasu, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu

Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Bianka İlayda Mumcular, İdil Naz Başcan

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Bahar Akbay, Bengisu Aydın, Deniz Uyanık

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş, Melis Yılmaz

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Miletler Ligi ilk haftasındaki maç programı ise şöyle;
15 Mayıs Çarşamba 20.00 / Japonya - Türkiye
16 Mayıs Perşembe 20.00 / Hollanda - Türkiye
18 Mayıs Cumartesi 20.00 / İtalya - Türkiye
19 Mayıs Pazar 20.00 / Fransa - Türkiye

İlgili Haberler
Acun Ilıcalı'nın eski karısı Zeynep Yılmaz sporcu sevgilisiyle gururla poz verdi
Sergen Yalçın için resmi açıklama
Sergen Yalçın için resmi açıklama
Fenerbahçe Olympiakos maçının hakemi belli oldu. Kritik maça Alman hakem
Galatasaray'dan ayrıldı yeni takımına imzayı attı
Galatasaray'dan ayrıldı yeni takımına imzayı attı
Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy şoku. Resmen açıklandı
Zehra Güneş Yasemin Güveli Melissa Vargas Hande Baladın Ebrar Karakurt ve diğerleri. Bu takıma yürek dayanmaz
Zehra Güneş Yasemin Güveli Melissa Vargas Hande Baladın Ebrar Karakurt ve diğerleri. Bu takıma yürek dayanmaz
Galatasaray'da Serge Aurier üzdü
Galatasaray'da Serge Aurier üzdü
Acun Ilıcalı kıramadı. Dev maç şifresiz kanalda
Tümer Metin 'Hiç düşünmem yaparım' diyerek açıkladı. Barış Alper'e övgüler yağdırdı
Ebrar Karakurt'a Rusya'da skandal hareket
Kupa kutlaması kabus oldu. Sahil güvenlik müdahale etti
Son Haberler
Hadise’den tepki toplayan cesur dans! Hareketleri sosyal medyada gündem oldu Magazin
Hadise’den tepki toplayan cesur dans! Hareketleri sosyal medyada gündem oldu
İstanbul'da kimse burayı bilmiyor. Adresi duyanlar navigasyona konumu giriyor Kültür Sanat
İstanbul'da kimse burayı bilmiyor. Adresi duyanlar navigasyona konumu giriyor
İsveç Suriyeli eski generali yargılıyor. Savaşta yaralanan 8 kişi şikayetçi oldu Dünya
İsveç Suriyeli eski generali yargılıyor. Savaşta yaralanan 8 kişi şikayetçi oldu
Dünyada sadece Muğla'da yetişiyor her ülke almak için sıraya giriyor. Kanser riskini azaltıyor kemikleri beton yapıyor Ekonomi
Dünyada sadece Muğla'da yetişiyor her ülke almak için sıraya giriyor. Kanser riskini azaltıyor kemikleri beton yapıyor
Son dakika.. Selektör cezaları iptal edildi. Bakan Yerlikaya açıkladı Gündem
Son dakika.. Selektör cezaları iptal edildi. Bakan Yerlikaya açıkladı
Kardeşler arasında tapu kavgasını bitirecek gelişme! O şart kaldırıldı Yaşam
Kardeşler arasında tapu kavgasını bitirecek gelişme! O şart kaldırıldı