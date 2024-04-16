Beşiktaş bir teknik direktör açıklaması daha yaptı

Bahçeşehir Üniversitesi Future Kampüs’teki Uluslararası Yapay Zeka Zirvesi’nde konuşan Yücel, teknik direktör Fernando Santos’un ayrılışının ardından Serdar Topraktepe, Samet Aybaba, Feyyaz Uçar ve yönetim ekibi olarak Türkiye Kupası’na yoğunlaştıklarını ifade etti.

Siyah-beyazlı kulübün bir transfer komitesi oluşturduğunu ve bu komitenin yerli ve yabancı teknik direktör adayları üzerinde çalıştığını belirten Yücel, “Türkiye Kupası sonrası görüşmelere başlayacağız. Taraftarlarımızdan sosyal medyadaki asılsız iddialara itibar etmemelerini rica ediyoruz. Transfer komitemizdeki beş kişi veya başkanımızın dışında bir bilgiye güvenmemeliler” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 18 Temmuz’da yapılacak seçimli genel kurul hakkında da konuşan Yücel, “Beşiktaş olarak ilk günkü duruşumuzda kararlıyız. Bayram öncesinde Kulüpler Birliği’nde de bu konuyu gündeme getirdik. Sabah akşam değişen tutumları ne etik buluyoruz ne de doğru. Beşiktaş’ın duruşu nettir” ifadelerini kullandı.

SEMİH KILIÇSOY'UN DURUMU

Beşiktaş’ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy’un Avrupa’ya transfer olacağı söylentilerine de yanıt veren Yücel, “Semih için herhangi bir teklif almadık. O, hem bizim hem de Türkiye için değerli bir yetenek. Avrupa’ya satılan oyuncular arasında en yüksek bonservis bedeliyle satılabilir. Ancak şu an için Paris Saint-Germain, Chelsea gibi kulüplerle ilgili dedikodulara kulak asmadan kariyerine odaklanmalı” dedi.

YABANCI VAR HAKEMLERİ VE TFF SEÇİMLERİ

Süper Lig’in 32. haftasındaki maçlarda yabancı VAR hakemlerin görev almasına değinen Yücel, Türkiye Kupası’nda da benzer bir uygulama istediklerini vurguladı. “Yabancı VAR hakemlerin atanmaması bizi şaşırtmadı. Federasyonun Beşiktaş maçlarını önemsemediğini düşünüyoruz. Kulüpler Birliği toplantısında doğru kararları alıp kamuoyu ile paylaşacağız” diye konuştu.

Yabancı hakemlerin performansını değerlendiren Yücel, “Maçlar daha sağlıklı yönetildi. İnsanlar artık hakem kararlarına güveniyor ve şüphe duymuyor. Bu, Türk futbolu için büyük bir ilerleme” şeklinde konuştu.