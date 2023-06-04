Acun Ilıcalı'nın kaynanasını gören şaştı kaldı

Ünlü televizyoncu 54 yaşındaki Acun Ilıcalı, aşk hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Şeyma Subaşı ile evliliği çok konuşulan Ilıcalı, uzun süredir 24 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşıyor.

Altunkaya’nın yaşı uzun süre konuşulurken, geçtiğimiz günlerde bir başka iddia ortaya atıldı. Altunkaya’nın parmağındaki yüzük “Ilıcalı ile nişanlandılar” iddiasını gündeme taşıdı.

İddiaların hemen ardından ise Ilıcalı’nın müstakbel kaynanası ortaya çıktı. İşte Ilıcalı’nın kayınvalidesi İlknur Altunkaya

Altunkaya’nın annesi İlknur Altunkaya’yı görenler, “kızından daha genç, gerçekten annesi mi?” yorumlarını yaptı.