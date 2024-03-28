Acun Ilıcalı'nın kız tavlama yöntemi. Sarışın kızla yakılası görüntüleri ortaya çıktı

Özlem Kıral
Acun Ilıcalı'nın kız tavlama yöntemi. Sarışın kızla yakılası görüntüleri ortaya çıktı
Acun Ilıcalı’nın gençlik yıllarında henüz muhabirken Show TV’de yayınlanan Acun Firarda programında sadece işaret dili ve Türkçe kullanarak kız tavlama yöntemi sosyal medyada yeninde gündem oldu. İşte Acun’un sarışın kızla yakılası görüntüleri..

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen eskilerin unutamadığı, yenilerin de sosyal medya hesabından sürekli gördüğü ‘Acun Firarda’ programındaki kesitler zaman zaman sosyal medyada yeniden gündem olmaya devam ediyor.

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Sosyal medyanın diline düşen görüntülerde bu defa Acun Ilıcalı’nın sahilde kendi başına oturan bir sarışın genç kadının yanına giderek, yabancı dil kullanmadan sadece işaret dili ve Türkçe kullanarak ‘kız tavlama’ taktiği yer aldı.

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Kadının yanına oturan Acun Ilıcalı önce kadına iltifat edilmesi gerektiğini söyleyip elleri ile dudaklarını göstererek 'güzel' işareti yapıyor.

Aldığı iltifat karşısında sarışın kadının yüzü gülünce daha da yaklaşan Acun Ilıcalı her iltifat ile kadının güldüğünü görünce ona daha yaklaşıyor ve restoranda yemek teklifini bile kabul ettiriyor.

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Acun’un kız tavladığı yakılası görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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