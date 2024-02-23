Acun Ilıcalı'nın takımına problem çıkaran yıldıza 2 sene hapis

İngiltere Championship takımlarından Queens Park Rangers'ta şok bir olay yaşandı.

TalkSport'un haberine göre QPR'ın yıldız oyuncusu Ilias Chair, 12 ayı normal 12 ayı ertelenmiş olmak üzere toplamda 2 yıl hapis cezasına mahkum oldu.

Haberde, 2020 yazında Ilias Chair'in arkadaşlarıyla dolaşırken bir tır şoförüyle tartıştığı ve şoförün kafasını taşla yaraladığı ve davanın yeni bittiği ve 26 yaşındaki Faslı oyuncunun toplamda 2 yıl hapis cezası ve 15 bin euro para cezası aldığı belirtildi.

HULL CITY'E KARŞI ŞOV YAPIP 1 GOL ATMIŞTI

Yıldız futbolcu İngiltere Championship'in ilk yarısında oynanan maçta Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e 1 gol attığı maçta adeta yıldızlaşmıştı.

Hull City deplasmandaki maçı 2-0 kaybetmişti.

Ilias Chair geçen sezon da Hull City'e karşı gol atmıştı.

QPR ise resmi hesabından şu açıklamayı yaptı:

Kulüp, Ilias Chair'e yönelik saldırı suçlamasıyla ilgili olarak Ilias Chair'in avukat ekibiyle sürekli iletişim halindedir ve halen de iletişim halindedir. Yasal süreç henüz tamamlanmadı. Bu yüzden kulüp bu noktada başka bir açıklama yapmayacak.

TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ

Bu sezon Queens Park Rangers formasıyla 31 resmi maçta oynayan Ilias Chair, bu maçlarda 4 gol, 5 asist attı.