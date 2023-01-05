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  • Beyaz verdiği cevap ile büyük bir sırrını açıklamıştı. Acun Ilıcalı’nın yıllar önceki Beyazıt Öztürk röportajı ortaya çı

Beyaz verdiği cevap ile büyük bir sırrını açıklamıştı. Acun Ilıcalı’nın yıllar önceki Beyazıt Öztürk röportajı ortaya çıktı

Acun Ilıcalı'nın muhabir olduğu günlerde, Beyazıt Öztürk'e "Aşk mı para mı" sorduğu anlar yeniden gündem oldu.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 19:00
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Acun Ilıcalı’nın yıllar önceki Beyazıt Öztürk röportajı gündem oldu

Beyaz verdiği cevap ile büyük bir sırrını açıklamıştı. Acun Ilıcalı’nın yıllar önceki Beyazıt Öztürk röportajı ortaya çıktı
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Yıllar önce ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın muhabirlik döneminde yaptığı röportaj dikkat çekti.
Acun Ilıcalı'nın muhabirlik yılları döneminde magazin yıldızlarıyla yaptığı röportajlar oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

Görüntülerde Acun Ilıcalı'nın Beyazıt Öztürk ile yaptığı samimi röportajı sosyal medyada tekrar gündem oldu. 

Acun Ilıcalı’nın, Beyazıt Öztürk'e "Aşk mı para mı" sorusuna Beyazıt Öztürk “her zaman para” şeklinde cevap verdi.
 

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