15 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Beyazıt Öztürk afet bölgesinde. Depremin acısını miniklerle paylaştı

Beyazıt Öztürk afet bölgesinde. Depremin acısını miniklerle paylaştı

Depremin vurduğu Kahramanmaraş’ı Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile birlikte ziyaret eden Beyazıt Öztürk, depremden etkilenen vatandaşlarımıza ve miniklere moral ziyaretinde bulundu.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 11:58
Takip Et

Depremin acısını miniklerle paylaştı! Beyazıt Öztürk afet bölgesinde

Beyazıt Öztürk afet bölgesinde. Depremin acısını miniklerle paylaştı
+
Aa
-

Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem felaketlerinin ardından çok sayıda ünlü isim soluğu deprem bölgesinde almıştı.

Gerek depremin ilk günlerinde gerekse depremden günler sonra deprem bölgelerinde yer alan ünlü isimler depremzedelere moral olmaya çalıştı.

ÇOCUKLARI BİR NEBZE DE OLSA GÜLÜMSETTİ

Beyaz Show ile hafızalara kazınan ünlü komedyen ve sunucu Beyazıt Öztürk de depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'a giderek depremzedeleri ziyaret etti.

Özellikle depremzede çocuklarla vakit geçiren Öztürk, bu zorlu günlerde yüzleri bir nebze de olsa gülümsetmeye çalıştı.


 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
1
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
2
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
﻿Ankara kulislerindeki müthiş iddia. Murat Yetkin iktidarın yaptığı Kılıçdaroğlu hazırlığını açıkladı
3
﻿Ankara kulislerindeki müthiş iddia. Murat Yetkin iktidarın yaptığı Kılıçdaroğlu hazırlığını açıkladı
﻿Ankara kulislerindeki müthiş iddia. Murat Yetkin iktidarın yaptığı Kılıçdaroğlu hazırlığını açıkladı
﻿Berna Laçin Emre Belözoğlu'na çok sert tepki verdi. ''Benden önce kimsenin elini tutmamış karım var'' demişti
4
﻿Berna Laçin Emre Belözoğlu'na çok sert tepki verdi. ''Benden önce kimsenin elini tutmamış karım var'' demişti
﻿Berna Laçin Emre Belözoğlu'na çok sert tepki verdi. ''Benden önce kimsenin elini tutmamış karım var'' demişti
﻿Hoşgeldin hocam: Mustafa Denizli ortaya çıktı, takımı kazandı
5
﻿Hoşgeldin hocam: Mustafa Denizli ortaya çıktı, takımı kazandı
﻿Hoşgeldin hocam: Mustafa Denizli ortaya çıktı, takımı kazandı
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
6
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
7
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
﻿İskoç yönetmenden genç sinemacılara destek
﻿İskoç yönetmenden genç sinemacılara destek
﻿İskoç yönetmenden genç sinemacılara destek
﻿Tarım ürünlerinde enflasyon uçtu gidiyor. Yıllık yüzde 127,56 arttı
﻿Tarım ürünlerinde enflasyon uçtu gidiyor. Yıllık yüzde 127,56 arttı
﻿Tarım ürünlerinde enflasyon uçtu gidiyor. Yıllık yüzde 127,56 arttı
﻿İstiklal Caddesi’nde yangın kiliseye sıçradı
﻿İstiklal Caddesi’nde yangın kiliseye sıçradı
﻿İstiklal Caddesi’nde yangın kiliseye sıçradı
﻿Şanlıurfa Valisi açıklama yaptı: Eğitime bir gün ara verdil
﻿Şanlıurfa Valisi açıklama yaptı: Eğitime bir gün ara verdil
﻿Şanlıurfa Valisi açıklama yaptı: Eğitime bir gün ara verdil
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.