Beyazıt Öztürk afet bölgesinde. Depremin acısını miniklerle paylaştı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem felaketlerinin ardından çok sayıda ünlü isim soluğu deprem bölgesinde almıştı.

Gerek depremin ilk günlerinde gerekse depremden günler sonra deprem bölgelerinde yer alan ünlü isimler depremzedelere moral olmaya çalıştı.

ÇOCUKLARI BİR NEBZE DE OLSA GÜLÜMSETTİ

Beyaz Show ile hafızalara kazınan ünlü komedyen ve sunucu Beyazıt Öztürk de depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'a giderek depremzedeleri ziyaret etti.

Özellikle depremzede çocuklarla vakit geçiren Öztürk, bu zorlu günlerde yüzleri bir nebze de olsa gülümsetmeye çalıştı.



