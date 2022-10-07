7 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bebek hemşiresi ihbar etti. Tarlada toprağa gömülü bebek cesedi bulundu

Bebek hemşiresi ihbar etti. Tarlada toprağa gömülü bebek cesedi bulundu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, tarlada toprağa gömülü bebek cesedi bulundu.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 08:14
Takip Et

Bebek hemşiresi ihbar etti. Tarlada toprağa gömülü bebek cesedi bulundu

Bebek hemşiresi ihbar etti. Tarlada toprağa gömülü bebek cesedi bulundu
+
Aa
-

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine ilçenin Karşıyaka Mahallesi'nde iki apartman arasındaki tarlada arama başlattı. Bölgede yapılan incelemede toprağa gömülü poşette bebek cesedi bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri de kısa bir süre önce doğduğu tahmin edilen bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. 

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bebeğin cesedi, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Mahalle sakinlerinden Ali İngür, gazetecilere, sokakta hareketlilik görünce dışarıya çıktıklarını belirterek, "Toprağa gömülü bir çocuk olduğunu söylediler. Polisler de çocuğu aldılar, poşetin içinde gördüm. Kadın gömmüş herhalde, galiba 20 gün önce diye biliyorum. Polis ekipleri zaten kadını önceden almıştı, kadın burayı göstermiş. Bebeğin hemşiresi şikayet etmiş diye duydum" dedi. (AA) 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Ünlü sunucunun son hali gündem oldu
1
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Ünlü sunucunun son hali gündem oldu
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Ünlü sunucunun son hali gündem oldu
﻿Erdoğan'a kara haber beklemediği yerden geldi: Aday olamaz
2
﻿Erdoğan'a kara haber beklemediği yerden geldi: Aday olamaz
﻿Erdoğan'a kara haber beklemediği yerden geldi: Aday olamaz
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
3
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
4
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
5
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
6
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
7
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
﻿Şırnak Üniversitesi personel alacak
﻿Şırnak Üniversitesi personel alacak
﻿Şırnak Üniversitesi personel alacak
﻿Bir Abdullah Avcı klasiği! Avrupa'ya çıkınca kayboluyor
﻿Bir Abdullah Avcı klasiği! Avrupa'ya çıkınca kayboluyor
﻿Bir Abdullah Avcı klasiği! Avrupa'ya çıkınca kayboluyor
﻿Bebek hemşiresi ihbar etti. Tarlada toprağa gömülü bebek cesedi bulundu
﻿Bebek hemşiresi ihbar etti. Tarlada toprağa gömülü bebek cesedi bulundu
﻿Bebek hemşiresi ihbar etti. Tarlada toprağa gömülü bebek cesedi bulundu
﻿Kurşunu yedi 100 metre sürünüp polise sığındı
﻿Kurşunu yedi 100 metre sürünüp polise sığındı
﻿Kurşunu yedi 100 metre sürünüp polise sığındı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.