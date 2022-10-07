﻿Bebek hemşiresi ihbar etti. Tarlada toprağa gömülü bebek cesedi bulundu

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine ilçenin Karşıyaka Mahallesi'nde iki apartman arasındaki tarlada arama başlattı. Bölgede yapılan incelemede toprağa gömülü poşette bebek cesedi bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri de kısa bir süre önce doğduğu tahmin edilen bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bebeğin cesedi, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Mahalle sakinlerinden Ali İngür, gazetecilere, sokakta hareketlilik görünce dışarıya çıktıklarını belirterek, "Toprağa gömülü bir çocuk olduğunu söylediler. Polisler de çocuğu aldılar, poşetin içinde gördüm. Kadın gömmüş herhalde, galiba 20 gün önce diye biliyorum. Polis ekipleri zaten kadını önceden almıştı, kadın burayı göstermiş. Bebeğin hemşiresi şikayet etmiş diye duydum" dedi. (AA)