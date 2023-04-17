Adalet bunun neresinde. Adı Recep Tayyip Sever olunca mı mülakatta birinci oldu

Kemal Kılıçdaroğlu kamu personeli alımında mülakata son vereceğini açıklamasından sonra AKP'de aynı kararı alıp bunu müjde olarak duyurdu. Mülakatta ismin önemi var mıdır yok mudur bilinmez ama haberdeki ismi duyunca bu kadarı da olmaz diyeceksiniz. Bu olayı CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım paylaştı.

Adalet bunun neresinde. Adı Recep Tayyip Sever olunca mı mülakatta birinci oldu

Kamu personeli alımında AKP'nin getirdiği mülakat bir çok kişinin canını yaktı. Kimi birinci veya ikince olduğu halde mülakatta elendi. Torpilin bazen kişinin adı, soyadıyla da ilgili olabilir mi? Bilemiyoruz ama . “Bu kadar da olmaz” diyeceksiniz.

Sözcü Gazetesi Yazarı Saygın Öztürk'ün kaleme aldığı yazı ve CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın paylaşımıyla bu olay ortaya çıktı. Bir genel müdürlük değişik illerde görevlendirmek üzere İstanbul'da bir mühendis alımı planlandı. Başvurular arasında KPSS puanına göre değerlendirme yapılacaktı.

BİRİNCİ OLAN MÜLAKATTA ELENDİ

İlk sırada 76.14916 olan Seda Kırtay yer aldı. Ardından da 75.5914 puan olan Oğuzhan Dağcı, 73.97433 puanı olan Ahmet Ferhun Irmak ve 71.71702 puanı olan Recep Tayyip Sever sıralandı. İşte bu dört kişinin mülakata alınması uygun bulundu. 5 kişiden oluşan komisyon, adı hem Recep hem Tayyip Sever olan mühendisi birinci yapmazsalar sıkıntı yaşayacaklarını mı düşündü bilinmez ama mülakata çağırılanlar arasında en düşük puanlı olan Recep Tayyip Sever’e mülakat ortalama puanı olarak 88 veriyor ve onun başarı puanını 79.85851’e yükseltip birinci yapıyor. Mülakatta torpil var mı yok mu siz karar verin. Recep Tayyip ismi etkili mi olmuş belli değil.

CHP'Lİ VEKİL BU DURUMU SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Bu olayı CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım paylaştı.

"Birisi KPSS'de mülakatı kaldıracağım mı demişti? İstanbul'da kamuya mühendis alımında KPSS puanı en düşük aday olan Recep Tayyip Sever'e mülakatta en yüksek puan verilip birinci yapılarak işe alındı."

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