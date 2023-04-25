Mansur Yavaş: Mülakatın 21 yıldır kaldırılması lazımdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Kamuda mülakatı kaldıracağız vaadine tepki gösterdi. Yavaş, milakatın 21 yıl önce kaldırılması gerektiğinin altını çizerek, 21 yıl sonra bütün yakınları işe girdikten sonra 'Mülakatı kaldıracağız' diyorlar” ifadelerini kullandı.

FOX TV’de yayınlanan Çalar Saat programında soruları yanıtlayan Yavaş, konuyla ilgili şunları söyledi.

"21 yıl sonra bütün yakınları işe girdikten sonra 'Mülakatı kaldıracağız' diyorlar. 1 aylık seçim süreci içerisinde maaşımı almıyorum. Bence bakanların da istifa etmesi gerekirdi bu yeni sistemde. Bakanlar artık sayın cumhurbaşkanının birer sekreteri konumda. Şu anda kamu gücü siyaseten kullanılıyor.”