Mansur Yavaş: Mülakatın 21 yıldır kaldırılması lazımdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kamuda mülakatı kaldıracağız” vaadine tepki göstererek "21 yıl sonra bütün yakınları işe girdikten sonra 'Mülakatı kaldıracağız' diyorlar” dedi.

Mansur Yavaş: Mülakatın 21 yıldır kaldırılması lazımdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Kamuda mülakatı kaldıracağız vaadine tepki gösterdi. Yavaş, milakatın 21 yıl önce kaldırılması gerektiğinin altını çizerek, 21 yıl sonra bütün yakınları işe girdikten sonra 'Mülakatı kaldıracağız' diyorlar” ifadelerini kullandı.

FOX TV’de yayınlanan Çalar Saat programında soruları yanıtlayan Yavaş, konuyla ilgili şunları söyledi.

"21 yıl sonra bütün yakınları işe girdikten sonra 'Mülakatı kaldıracağız' diyorlar. 1 aylık seçim süreci içerisinde maaşımı almıyorum. Bence bakanların da istifa etmesi gerekirdi bu yeni sistemde. Bakanlar artık sayın cumhurbaşkanının birer sekreteri konumda. Şu anda kamu gücü siyaseten kullanılıyor.”

İlgili Haberler
Adalet bunun neresinde. Adı Recep Tayyip Sever olunca mı mülakatta birinci oldu
İmamoğlu: Sayın Cumhurbaşkanı 'Artık mülakat yok’ dedi. Acaba 21 yılda kaç milyon kişilik hak yediniz?
Erdoğan “mülakatı kaldıracağız” demişti. CHP’li Engin Altay’dan 'KPSS'de derece yapmış gençlerin aklıyla alay etmeyin' tepkisi
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a mülakat yanıtı: İmza attığın bu rezaletleri ben düzelteceğim
Erdoğan muhalefetin atamalarda ‘Mülakat kaldırılsın’ önerisini kabul etti. Yıllardır AKP'liler ve tarikatçılar dolduruldu. Neden şimdi kaldırmıyorsunuz
Öne Çıkanlar
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Son Haberler
Çiftçiye ekmek teknesi öldürdü Güncel
Çiftçiye ekmek teknesi öldürdü
Semih Saygıner Kore'ye transfer oldu Spor
Semih Saygıner Kore'ye transfer oldu
Kılıçdaroğlu’ndan gözaltına alınan Türk vatandaşı için İsrail’e çağrı Siyaset
Kılıçdaroğlu’ndan gözaltına alınan Türk vatandaşı için İsrail’e çağrı
Sinan Oğan TRT'nin önüne gitti: Her gün gelip buradan yayın yapacağım Güncel
Sinan Oğan TRT'nin önüne gitti: Her gün gelip buradan yayın yapacağım
Uzmanından korkutan açıklama: Kemik erimesi sakatlık ve ölümlere neden olabilir Sağlık
Uzmanından korkutan açıklama: Kemik erimesi sakatlık ve ölümlere neden olabilir
Kadınlar iç çamaşırına kadar soyunmak zorunda Dünya
Kadınlar iç çamaşırına kadar soyunmak zorunda
Sivasspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı Spor
Sivasspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı