Adamotu neye iyi gelir?

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan adamotu bitkisinin faydaları dikkat çekti.
Adamotu bitkisiyle ilgili detaylar haberimizde…
ADAMOTU BİTKİSİ NEDİR?
Adamotu (köpekotu) : Patlıcangillerden; geni yapraklı, fena kokulu bir bitkidir. Kökü, insan eklini andırır.
Bilhassa Antalya çevresinde yetiştirilir. İçerisinde "Hyoscyamine", "Hyoseine" ve "Atropine" vardır.
ADAMOTU BİTKİSİ NEYE İYİ GELİR?
-Şehvet artırıcıdır.
-Bitkinliği yok edici etkisi vardır.
-Ağrı kesici, spazm çözücü ve uyuşturucu etkilere sahiptir.
-Bağışıklık sistemi ve vücut direnci üzerine de önemli etkileri bulunuyor.
ADAMOTU BİTKİSİNİN KULLANIM ŞEKLİ
Toz suyla karıştırılıp içilebileceği gibi merhem şeklinde haricen de sürülebilir.
ZARARI VAR MI?
Zehirli olduğundan dolayı doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır.