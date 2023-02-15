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Adamotu neye iyi gelir?

Adamotu diğer ismiyle köpekotu bitkisi şehvet artırıcı etkisi ile iktidarsızlığı gidermeye yardımcı olduğu vurgulandı.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 09:41
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Adamotu neye iyi gelir?

Adamotu neye iyi gelir?
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İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan adamotu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Adamotu bitkisiyle ilgili detaylar haberimizde…

ADAMOTU BİTKİSİ NEDİR?

Adamotu (köpekotu) : Patlıcangillerden; geni  yapraklı, fena kokulu bir bitkidir. Kökü, insan  eklini andırır.

Bilhassa Antalya çevresinde yetiştirilir. İçerisinde "Hyoscyamine", "Hyoseine" ve "Atropine" vardır.

ADAMOTU BİTKİSİ NEYE İYİ GELİR?

-Şehvet artırıcıdır.

-Bitkinliği yok edici etkisi vardır.

-Ağrı kesici, spazm çözücü ve uyuşturucu etkilere sahiptir.

-Bağışıklık sistemi ve vücut direnci üzerine de önemli etkileri bulunuyor.

ADAMOTU BİTKİSİNİN KULLANIM ŞEKLİ 

Toz suyla karıştırılıp içilebileceği gibi merhem şeklinde haricen de sürülebilir.

ZARARI VAR MI?

Zehirli olduğundan dolayı doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır.

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