Adana Demirspor: 4 Sivasspor: 1

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Adana Demirspor: 4 Sivasspor: 1
Adana Demirspor, Sivasspor karşısında gol şov yaptı.

Süper Lig’in 30. haftasında Adana Demirspor, kendi evinde Sivasspor’u ağırladı.

Yeni Adana Stadyumu’nda gerçekleşen mücadeleyi ev sahibi takım, 4-1 gibi net bir skorla kazanmayı başardı.

Adana Demirspor’un zaferini getiren goller; 13. dakikada Youcef Atal, 54. dakikada Yusuf Sarı, 65. dakikada Nani ve 83. dakikada Emre Akbaba’nın ayağından geldi.

Sivasspor’un tek sayısı ise 51. dakikada Fode Koita tarafından kaydedildi.

Karşılaşmada ilk golü bulan Atal, maçın 85. dakikasında kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı ve önümüzdeki Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Bu galibiyetle birlikte Adana Demirspor, puanını 39’a çıkarttı ve bir maçlık aranın ardından tekrar kazanmanın sevincini yaşadı.

Ardı ardına ikinci yenilgisini alan Sivasspor ise 38 puanda kalarak üst sıralardaki yerini koruma mücadelesinde yara aldı.

Adana Demirspor, ligdeki bir sonraki karşılaşmasını Fenerbahçe’nin sahasında oynayacak. Sivasspor ise kendi evinde Fatih Karagümrük ile mücadele edecek.

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