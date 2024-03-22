Bülent Uygun itiraf etti

Kaynak: İHA
Bülent Uygun itiraf etti
Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Türk futbolundaki sıkıntıları anlatırken, “Biz antrenörler de suçluyuz” diyerek özeleştiri yaptı.

Deneyimli teknik adam ayrıca kırmızı-beyazlıları şampiyon yapmak için geldiğini söyleyerek, "İnşallah Allah nasip eder de Sivasspor’u şampiyon yaparız" ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLER TERLETTİ

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen söyleşi programına konuk oldu.

Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi Kadıburhanettin Salonu’nda düzenlenen 'Bülent Uygun’la Spora Dair' adlı söyleşide Uygun, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı.

Tecrübeli teknik direktörün spor hayatıyla ilgili izletilen kısa filmin ardından konuşan Bülent Uygun, "10 yıl içerisinde başta Kocaelispor olmak üzere Sakaryaspor, Bursaspor, Eskişehirspor, Samsunspor, Konyaspor, Ankaragücü, Zonguldakspor gibi takımların şampiyon olma potansiyeli çok fazlasıyla var. İnanıyorum ki bunlardan bir tanesi de Sivas olur. İnşallah Allah nasip eder de Sivasspor’u şampiyon yaparız. Şampiyon yapmak adına o hayalleri gerçekleştirmek için buraya geldim. İkinci hayalim de Sivas'ın çocuklarına altyapılarda, akademilerde iyi eğitim alacak şekilde eğitmek" dedi.

EN ÖNEMLİ MESLEK HAKEMLİK

Bir öğrenci tarafından, 'Türkiye’deki VAR hakemlerin performansını nasıl buluyorsunuz?' şeklinde sorduğu soruya Uygun, "VAR sistemiyle ilgili, VAR biraz futbolda duygumuzu öldürdü. Bizim zamanlarımızda topu bile bilmeyen adamları hakem yaptık. Sonra hakem hocası yaptık. En önemli meslek hakemliktir. VAR hakemlerinin içinde mutlaka bilgisayar spor işlemleri için uzman çocuklarımız olmalı. Dolayısıyla futbolun içinden gelen bir arkadaşımızın orada olması doğru kararlar vermesini sağlayacaktır.

8 TAKLA ATIYORUZ

800 temsilci var, şu anda bilmiyorum kaç tane hakem var. Bir tane sporun içinden gelmiş insan yok içlerinde? Biz bizi yönetemez durumdayız. Artık birbirimize sevgimiz, saygımızla kalmadı. Futbolcu kardeşlerimiz de suçlu. Biz antrenörler de suçluyuz. Bir tekme yiyoruz. Yalandan 8 takla atıyoruz, gerçekten tekme yiyip ayağa kırılanda kırmızı kart görmeden pozisyona geçiyorlar.

Hakem camiasının adil hakkaniyetli ve gördüğünü çalabilen bir hakem camiası olma yolunda ilerleme ihtiyacı var. Kulüpler Birliği diye bir grup kuruldu. Kulüpler Birliği ne yapıyor? Her hafta toplanıyorlar, VAR’ın konuşmalarını dinliyorlar. Bizim size dinlememize ihtiyacımız yok. Bu arada da MHK dediğimiz hakemler, Kulüpler Birliğine bağlı olmamız gerekiyor. Bu Futbol Federasyonu’nu MHK’den ayırmamız gerekiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapacağı tek şey bizim geleceğimiz olan genç milli takımdaki çocukları, antrenörleri, ondan sonra kulüplerin ekonomik krizlerini bu tarz işlerle uğraşması gerekirken o günkü maçtaki hakem hatalarını konuşmaktan, geleceğimizle ilgili hiçbir şekilde proje yapamıyorlar. Hakemlerimizi Kulüpler Birliğine bağlayarak onların orada Türk futboluna hizmet etmesi gerektiğinin düşüncesindeyim" diye cevap verdi.




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