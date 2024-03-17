Sergen Yalçın Beşiktaş'a kırıldı

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, efsanesi olduğu Beşiktaş'a karşı alınan 2-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Oyuncularını tebrik eden tecrübeli hoca, "Zor bir atmosferde oynadık. İlk yarı oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. İkinci yarı 46'da yediğimiz şok bir gol var, normalde böyle goller olmaz maçlarda. Takımın moralini çok bozdu bu. Son dakikalardaki penaltı pozisyonunda da şans yanımızdaydı. Penaltı pozisyonu kısmet tabii. Aynısını milli takımda oynarken Beckham kaçırmıştı Fenerbahçe Stadı'nda. Futbol şans oyunu" dedi.

Sergen Yalçın, basın toplantısında ise Beşiktaş'a olan kırgınlığını dile getirdi. Siyah-Beyazlı ekiple ilgili gelen sorulara yanıt vermekten kaçınan Sergen Yalçın, "Oranın bir hocası, başkanı, yönetimi var. Ben Antalyaspor'un teknik direktörüyüm. Şu anda orayla ilgili yorum yapmam çok doğru olmaz. Ancak burada daha iyi ağırlanmak isterdim. Pandemi sezonunda burada kupalar kazandık. Futbol böyle bir iş. Bugün varsın, yarın yoksun" yorumunu yaptı.