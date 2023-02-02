Rıdvan Dilmen isyan etti: Vallahi ayıp ya! Fenerbahçe resmen dayak yedi

Rıdvan Dilmen:

Fenerbahçe camiasına seslenişte bulunayım. 3-0, 4-0 mağlup olunursa 'a' demeyin sakın. Yok Arda, yok İrfan Can neden böyle falan demeyin. Milletin gözünün önünde tekme tokat bir maç oluyor. Eskiden vardı böyle şeyler.

"Vallahi ayıp ya! Milletin gözünün önünde tekme tokat. Böyle dayak olmaz, pes! Fenerbahçe'nin göğsünde Türk bayrağı var. Başka takımlara da yapılmaz da. Bu kadar olmaz." "

Daha 1. dakika 10 saniye bitti, ceza sahası önünde rövaşata vurmak isterken Samet'e vurdu. Batshuayi'ye bir vurdular arkadan, daha 1. dakikada. Böyle bir şey olmaz."

"Fenerbahçeli futbolcular dayak yedi resmen. Sarı kartsız bitirdiler ilk yarıyı. Hakemin gözü önünde Batshuayi yerde kalmış, bir de laf söylüyor gözünün önünde. N'Diaye yerdeki oyuncuya küfür ediyor, arkasındaki oyuncuya küfür ediyor, havada dirsek herşey var!"

Böyle futbol nasıl oynanır, buna nasıl müsade ederler. Bir hakem bir VAR nasıl yönetebilir böyle maçı."

"Neden oynatmadı Arda Güler'i diye serzenişte bulunacaktım da, konuşalım da sokmasın; sakatlanır falan belki."